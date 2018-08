Netflix: Denne dato slutter vores største kultserie

Det er serien, der for alvor satte Netflix på det digitale verdenskort. Og lige så dramatisk som serien har været, lige så dramatisk slutter den nu i den virkelige verden.

Tirsdag offentliggjorde streamingtjenesten således, at 2. november er datoen, hvor 6. og sidste sæson af House of Cards får premiere.

Det er blot fire dage før det amerikanske midtvejsvalg, der ventes at blive politisk mere blodigt end nogensinde før.

Foto: Netflix

Spacey vanæret

Hos Netflix bliver det samtidig en afsluttende sæson uden den hidtidige hovedperson, præsident Frank Underwood spillet af Kevin Spacey.

I den virkelige verden er Spacey nemlig endt i total vanære for angiveligt ikke at kunne holde fingrene for sig selv over for yngre mænd.

Det har kostet ham hovedrollen, der i stedet spilles af Robin Wright som Claire Underwood, der nu har fået al magt som USA's første kvindelige præsident.

