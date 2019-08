Ny serie om sex-skandale i Det Hvide Hus

Præsident Bill Clintons affære med Monica Lewinsky, som var praktikant i Det Hvide Hus, og den efterfølgende rigsretssag i sidste halvdel af 1990'erne skal dramatiseres i en amerikansk tv-serie.

Det oplyser tv-selskabet FX ifølge AFP.

Tv-dramatiseringen vil blive sendt i serien 'American Crime Story' få uger før det amerikanske præsidentvalg i 2020.

Lewinsky er blandt producerne på FX-serien, som i tidligere sæsoner har skildret retssagen mod OJ Simpson og sagen om drabet på Gianni Versace. Begge dramatiseringer blev prisbelønnet, men vakte også stor furore.

Skuespilleren Beanie Feldstein, som blandt andet er kendt for filmkomedien 'Booksmart' (2019), skal spille Lewinsky i dramaet.

Sarah Paulson skal spille rollen som Linda Tripp, der hemmeligt optog Lewinskys private telefonsamtaler.

Monica Lewinsky er som nævnt selv med til at producere den større tv-serie.

Det vides endnu ikke, hvem der skal spille Bill og Hillary Clinton i tv-dramatiseringen, der baseres på en bog fra 2000 af Jeffrey Toobin.

Lidt skræmt

I en udtalelse til magasinet Vanity Fair siger Lewinsky, at hun er 'lidt tøvende' og 'mere end lidt skræmt' over at være involveret i produktionen.

Men hun pointerer, at mange mennesker igennem årtier har været opsat på at fortælle hendes historie.

- Først i det seneste par år er jeg selv blevet i stand til at håndtere historien, siger hun.

Bestyrelsesformanden i tv-selskabet, John Landgraf, forsvarer beslutningen om at dramatisere sagen på tv, og han nedtoner den politiske betydning, som tv-serien kan få.

- Jeg tror ikke på, at 'Crime Story' kommer til at afgøre det næste præsidentvalg, siger han til journalister i Los Angeles.

Meddelelsen om dramatiseringen af Lewinsky-sagen og den efterfølgende rigsretssag mod Bill Clinton, der i februar 1999 blev frikendt for anklagerne, har ført til mange reaktioner på sociale medier.

Mange mener, at det vil kunne gavne Trump ved det kommende præsidentvalg, at der kommer fokus på sexskandalen omkring en tidligere demokratisk præsident.

Imidlertid viste meningsmålinger i sidste uge, at der blandt demokraterne er tiltagende støtte til en rigsretssag mod Trump.