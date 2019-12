Ny tv-serie afslører verdens vildeste morder

Ingen skal have ondt af en morder. Og slet ikke af amerikanske Henry Lee Lucas, der tilstod at stå bag flere end 600 drab på mænd, kvinder og børn spredt over hele USA.

Men som den fremragende miniserie 'The Confession Killer' dokumenterer, er der meget at have ondt af, når det gælder de politifolk, der brugte indrømmelserne fra Lucas til at lukke hundredvis af drabssager og kaldte dem opklaret.

Politifolk svigtede

For som serien med optagelser fra kriminalsagen tilbage i 1980'erne og helt friske interviews viser, var det de selvsamme politifolk, der lagde de fleste af ordene i munden på Henry Lee Lucas.

Endnu mere tragisk er det at se, hvordan myndighederne retsforfulgte en lokal anklager og løgnagtigt beskyldte ham for at være kriminel, da han afslørede de mange falske tilståelser. Anklageren Vic Feazell fik en gigantisk erstatning på 390 millioner kroner, men talrige drabsmænd er aldrig blevet fanget, fordi deres ofre officielt er myrdet af Henry Lee Lucas.

Og det kunne være endt mere tragisk, end at det amerikanske retssystem er i et sørgeligt forfald. Henry Lee Lucas var nemlig blot dage fra at blive henrettet med en dødelig indsprøjning for et af de mange mord, han aldrig begik.

Du kan læse Lucas' vilde historie her:

Henry Lee Lucas - Kugleskør dræbermaskine

The Devil Next Door er en anden krimi-dokuserie, som du netop nu kan se på Netflix. Den får også vores varmeste anbefalinger. Trailer: Netflix

