Ny tv-serie fejer alle andre af banen: Sensationel rating

TV-serien 'Chernobyl' får højere karakterer end både 'Game of Thrones' og 'Breaking Bad' på en af verdens største film-hjemmesider IMDB

Mens folk stadig forsøger at fordøje afslutningen på verdens største tv-serie 'Game of Thrones', er der stormet en ny tv-serie frem på HBO med titlen 'Chernobyl', der allerede har sat en sensationel rekord. Den nye tv-serie, der sætter fokus på verdens værste atomkraft-ulykke i 1986 på atomkraftværket Tjernobyl i Ukraine i det daværende Sovjetunionen, er nemlig den højest rangerede tv-serie nogensinde på verdens største film-hjemmeside IMDB. Her har brugerne givet tv-serien karakteren 9.7.

TV-serien har således på en måned slået gigantiske tv-serier som 'Breaking Bad', der har en rating på 9,5 samt tv-serien 'Game of Thrones', der har en rating på 9,4.

Det skriver flere medier heriblandt Forbes og Evening Standard

En brandmand, der var med til at slukke branden på Tjernobyl behandles her af en sygeplejerske. (Foto: HBO Nordic)

TV-serien 'Chernobyl', der er i fem afsnit, startede på Sky Atlantic tidligere i denne måned. Den kan netop nu her i Danmark ses på HBO Nordic, hvor man dog kun er kommet til tredje afsnit. Fjerde afsnit har premiere i morgen.

Dansk/svensk skuespiller i vigtig rolle

Den 44-årige dansk-svenske skuespiller David Dencik har i øvrigt en vigtig rolle i tv-serien som Sovjetunionens daværende generalsekretær for Det Kommunistiske Parti, Mikhail Gorbatjov, der flere dage efter ulykken overfor hele verden måtte indrømme, at der havde været en usædvanlig farlig ulykke på atomkraftværket Tjernobyl.

Den svenske skuespiller Stellan Skarsgård har rollen som den russiske embedsmand Boris Shcherbina, der sammen med diverse videnskabsmænd samt soldater og arbejdere desperat forsøger at stoppe katastrofen, der kostede adskillige tusinde mennesker livet.

Den dansk/svenske skuespiller David Dencik i rollen som selveste Mikhail Gorbatjov. (Foto: HBO Nordic)

Værste ulykke på atomkraftværk nogensinde

På den skæbnesvangre dag 26. april 1986 ville ingeniørerne på Tjernobyl teste nødsystemerne for at finde ud af, om reaktor fire - i tilfælde af strømsvigt - ville kunne bruge den overskydende energi i dens turbiner til at forsyne kølevandspumperne med strøm i det korte tidsrum, der ville gå, indtil reservemotorerne gik i gang. Men det gik fuldstændigt galt.

Reaktoren gav efter og eksploderede. Eksplosionen løftede det tonstunge cementlåg af reaktoren og lod på den måde det livsfarlige radioaktive materiale sive ud af den skadede reaktor. Og dermed var verdens værste atomulykke en realitet.

4000 døde

Næsten 20 år efter i år 2005 udkom en rapport fra Chernobyl Forum, der blandt andet bestod af flere FN-organisationer samt regeringerne i Rusland og Ukraine. Rapporten fastslog, at cirka 4000 mennesker havde mistet livet ved ulykken. Heriblandt var 47 oprydningsarbejdere, redningsfolk og brandmænd, der døde af akut strålesyge. Man konstaterede også, at ni børn havde kræft i skjoldbruskkirtlen i forbindelse med ulykken, der også forårsagede kræft hos næsten 4000 mennesker blandt de 600.000 mennesker, der blev udsat for bestråling i forbindelse med ulykken.