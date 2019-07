Ny Westworld-trailer: Velkommen til Anden Verdenskrig

'These violent delights have violent ends' - det berømte Shakespeare-citat har alle dage spillet en central rolle i HBO-serien 'Westworld', og det ser ikke ud til at ændre sig i den varslede sæson tre, som der blev afsløret en smule mere af på weekendens San Diego Comic Con.

Her blev der fremvist en ny trailer med masser af nye scener fra den kommende sæson, men hvis man håbede på klare linjer og overblik efter den forvirrende sæson to, er der ikke meget hjælp at hente i den nye trailer.

Siden traileren blev offentliggjort lørdag aften dansk tid, har tusindvis af fans efterladt deres kommentar, og mange af dem går på den totale forvirring, som de føler efter at have set den.

Hvad den nye trailer dog afslører, er, at fronten mellem mennesker og de oprørske robotter bliver trukket stadigt skarpere op.

Den morderiske Dolores er sluppet ud i den rigtige verden, mens en anden af seriens centrale skikkelser, Maeve, ses kæmpe mod nazister i en fransk landsby under Anden Verdenskrig, i hvad der må formodes at være en hidtil uset robot-park.

Traileren lover desuden gensyn med karaktererne Bernard (Jeffrey Wright) og William (Ed Harris), selvom det ikke vides hvilken rolle sidstnævnte får i den kommende sæson, der også har Breaking Bad-stjernen Aaron Paul på rollelisten.