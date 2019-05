Populær kultserie snart tilbage: Så længe skal du vente

Fans af den populære science fiction-serie 'Rick and Morty' kan godt begynde at glæde sig.

Efter flere års uvished er der nemlig endelig blevet sat premieredato på den længe ventede fjerde sæson.

Det oplyser seriens to hovedpersoner, den lige dele gale og geniale videnskabsmand Rick Sanchez og hans knap så geniale barnebarn Morty, i en nyligt offentliggjort video. Se den over artiklen.

Sidste år var serien årsag til kaotiske scener ved en række McDonald's-restauranter i USA. Her blev der nemlig udbudt et yderst begrænset parti Szechuan-dip-sovs, som er omtalt flere gange i serien.

Det fik flere tusind hardcore fans til at stille sig i kø i op til 12 timer, og da salget endelig gik i gang, kunne udbuddet ikke matche efterspørgslen. Det førte til optrin med rasende kunder, og i mindst ét tilfælde blev politiet tilkaldt.

Angry crowd chants "We want sauce" as police force them back. 1000+ people camped out to get #szechuansauce but McDonalds had 70 sauces... pic.twitter.com/wEaqC64Hln — Ian Sikes (@ianjsikes) 7. oktober 2017

'Rick and Morty' er så populær, at den har fået en pornoparodi. Den hedder selvfølgelig 'Dick and Morty'.