Rasmus fra 'Korpset' afslører sin største hemmelighed: Jeg har HIV

Lige nu toner 38-årige Rasmus Nielsen frem i tv-programmet 'Korpset', hvor han sammen med 29 andre prøver kræfter med livet som elitesoldat.

Til programmet har fire tidligere jægersoldater har designet et kursusforløb, som 30 veltrænede danskere skal igennem, og udover den påkrævede fysik og gåpåmod, bærer Rasmus Nielsen på en opsigtsvækkende historie.

Juleaften for fire år siden fik han konstateret HIV efter at have gennemgået et altopslugende sygdomsforløb, der viste sig at være forsaget af sygdommen.

Nu stiller han sig stolt frem og demonstrerer, at man sagtens kan leve et ganske almindeligt liv med HIV.

- For mig handler det om at fortælle min historie, fordi jeg i fire år har levet under det her tabu, hvor man ikke rigtigt kan snakke med nogen om det, siger han.

- Det var en tung byrde at gå med, og jeg var ret sårbar i begyndelsen og usikker på, hvem jeg kunne fortælle om det, tilføjer Rasmus Nielsen.

Lettelse

Gennem sit daglige indtag af medicin holder han HIV-virusset – eller ormen, som han kalder det – nede. Han ser dog ikke sygdommens fysiske symptomer som den største byrde, for bliver man diagnosticeret og medicineret i tide, lever de fleste et upåvirket liv resten af deres dage.

Det er nærmere kampen om at nå erkendelse og forståelse af sygdommen, der tynger, og derfor ser Rasmus Nielsen det som en lettelse langt om længe at være i stand til at fortælle sandheden om den til stadighed tabubelagte sygdom.

- Det var verdens største hemmelighed i mit univers. Den har jeg ikke mere. Jeg skal ikke tænke på, om nogen i mit firma spørger, hvad jeg lavede for fire år siden, da jeg var væk i et halvt år, siger han og fortsætter:

- Nu ved folk det, eller også kan jeg bare sige det, men det har taget fire år at bearbejde.

Dødelig syg

I en årrække levede han uvidende om sin sygdoms tilstedeværelse, mens den var latent.

Pludselig brød den dog ud, og dag for dag svækkedes hans helbred.

- Jeg begyndte at hoste på vores bryllupsrejse, og inden det var jeg begyndt at tabe mig. Så begyndte det langsomt at gå ned ad bakke, og den 18. december 2013 kunne jeg mærke, at der ikke var mere strøm på batterierne – hvis jeg lægger mig til at sove, vågner jeg ikke op igen, tænkte jeg, forklarer Rasmus Nielsen.

HIV nedbryder gradvist immunforsvaret, og derfor bliver ubehandlede HIV-patienter meget hårdt ramt følgesygdomme, der for andre er ufarlige.

I Rasmus Nielsens tilfælde var det en form for lungebetændelse, der næsten tog livet af ham, og i den periode var han fast inventar på forskellige hospitaler, indtil HIV-virusset blev opdaget.

- Juleaften 2013 tager de så en HIV-prøve, og de fortæller mig, at jeg er HIV-positiv, og jeg kommer i behandling. Kort efter blev mit iltoptag tilstrækkeligt, så jeg ikke længere behøvede at have et iltapparat på længere, og siden er jeg kommet helt og aldeles til hægterne igen, siger Rasmus Nielsen.

Ved ikke hvem der smittede

Rasmus Nielsen lever i uvished om, hvem der smittede ham. I sine yngre år levede han et ungdommeligt liv og havde skiftende seksuelle partnere.

- Da jeg blev smittet mellem 2003 og 2005 havde jeg et fitnesscenter, og jeg ejede et diskotek, så jeg havde en ungdom, hvor der var lidt gas på. Smittekilden var, at jeg – ligesom mange andre unge mennesker – havde ubeskyttet sex, siger Rasmus Nielsen.

- Fordi det er så mange år siden, ved jeg ikke med hvem, hvor eller hvad.

Foto: Lars E. Andreasen/TV2

Derfor meldte jeg mig til programmet

Udover at være en platform, hvorfra Rasmus Nielsen kan fortælle sin historie og dermed gøre en indsats i kampen om at bryde tabuet omkring HIV, meldte han sig til ’Korpset’, fordi han altid har været fascineret af militæret.

- Jeg har aldrig været i militæret. I min fritid spiller jeg hardball, så der render jeg og klæder mig og ud og leger kriger, og jeg har altid været draget af det og har dyb respekt for dem, der sætter deres på spil for andre.

- Nu har jeg børn og familie, så nu er det ikke en mulighed at blive jægersoldat og blive udsendt. Den risiko vil jeg ikke tage.