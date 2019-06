Rusland raser over populær serie

En total nedsmeltning af atomværket i Tjenobyl og en russisk regering, der nægter at indrømme fejl. Sådan er hovedlinjerne i HBO's hitserie 'Chernobyl'.

Serien har fået særdeles god kritik og ligger lige nu som den højst rangerende serie på filmsiden imdb. Men den har åbenbart ikke fået en varm velkomst af de prorussiske medier, hvor Komsomolskaya Pravda, som er Ruslands største avis, og tv-kanalen Rossia 24 har været hårde ved den, skriver The Moscow Times.

Det har resulteret i, at den russiske tv-station NTV vil lave deres egen version af begivenhederne i Tjernobyl. Deres fortælling kommer dog til at handle om, at den amerikanske efterretningstjeneste CIA havde infiltreret atomkraftværket og var skyld i katastrofen.

Derfor vil den kommende russiske serie, der skal instrueres af Alexei Muradov, fokuserer derfor på heltemodige KGB-agenter, der kæmper mod CIA.

