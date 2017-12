Same procedure as last year: Gensyn igen-igen med kult-brandert

Det er verdens mest genudsendte udsendelse, og Danmarks Radio er i den grad hoppet med på vognen.

Siden 1973 har ’90 Års Fødselsdagen’ trofast stået på programmet nytårsaften – det vil sige bortset fra et år, i 1985, hvor den gedigne herrebrandert blev droppet, hvilket forårsagede en seerstorm, der krævede den tilbage, og det kom den.

I aften er det således 44. gang DR viser sketchen, men det er småting i forhold til f.eks. tyskerne, der har kunnet se Miss Sophie og butler James skåle nytåret ind med de fraværende Sir Toby, Admiral von Schneider, Mr. Pommeroy og Mr. Winterbottom ikke mindre end 230 gange på de forskellige tv-kanaler.

Kult-sketchen hedder på originalsproget ’Dinner for One’ og blev egentlig skabt i 20’erne af forfatteren Lauri Wylie, der var en driftig herre i Londons forlystelsesliv.

Lystige logemøder

Han blev formentlig inspireret af sin bror, Julian, der var med i en loge for teatermænd, der mødtes en gang om året for at tage specielt den britiske overklasse ved vingebenet til tonerne af gurglende halse og mæskende maver.

Der er al mulig grund til at tro, at ’Dinner for One’ netop har sit udgangspunkt i disse lystige logemøder.

Den velkendte tv-version stammer fra en tysk optagelse i 1963 med Freddie Frinton som den overrislede butler og May Warden som aristokratiske gammeljomfru, der bærer sin brandert med stil, mens James – der må skåle igen og igen på alle de førnævnte gentlemens vegne – tumler rundt og konstant snubler over tigerskindet på gulvet.

Se også: Efter populær julekalender: Dansk popstjerne fik målt livsfarlig promille

Freddie Frinton havde i 1950-’51 købt rettighederne til historien af Lauri Wylie, der kort tid efter døde fattig som en kirkerotte.

Oprindeligt brød Frinton sig slet ikke om sketchen. Han var dedikeret afholdsmand, og det lå så langt udenfor skiven, at han skulle frembringe denne alle branderters moder aften efter aften på teater-scenen.

Døde for tidligt

Men han kunne jo ikke undgå at se, at publikum morede sig gevaldigt, og fremfor at skulle betale royalties hver gang, var det nemmere – og måske billigere – at købe sig til retten til den 11 minutter lange forestilling én gang for alle.

Men Frinton nåede dog aldrig at opleve showets sejrsgang på alverdens tv-skærme. Han døde i 1968 – før ’90 års Fødselsdagen’ for alvor var blevet kult.

May Warden nåede at leve 10 år længere. Hun blev 87 år. Frinton kun 59.

Se også: Line Baun: Hvad gør vi ved de anderledes og grimme?

Nu om dage sendes programmet hvert år i lande – udover Danmark – som Australien, Tyskland, Sverige (hvor den hedder ’Grevinnan och Betjänten’), Finland, Østrig, Schweiz, Luxembourg. Sydafrika, Færøerne, Grønland og Estland.

Same procedure as last year, same procedure as every year, dear James!