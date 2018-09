Skaber af ikoniske børne-figurer: De er homoseksuelle

Er de populære børne-tv-figurer Bert og Ernie homoseksuelle? Det siger skaberen af karaktererne, men Sesame Street-selskabet fastslår, at de bare er venner

Er de to dukker og bofæller gennem 49 år, Bert og Ernie, bare gode venner, eller er de i et romantisk forhold?

I årevis har amerikanere diskuteret Sesame Street-dukkernes forhold, og i denne uge kom der endeligt svar.

Mark Saltzman, skaberen af dukkerne og tidligere manuskriptforfatter på Sesame Street, bekræftede i et eksklusivt interview med bladet Queerty, at Bert og Ernie er homoseksuelle.

- Jeg har altid følt, at jeg uden nogen stor agenda, har skrevet Bert and Ernie som værende et par. Jeg ved ikke, hvordan jeg ellers skulle beskrive dem, siger Mark Saltzman.

Selskabet bag Sesame Street reagerede efter Saltzmans interview med en udtalelse på twitter, hvor de fastslog, at Bert og Ernie blot er gode venner.

Det affødte en større debat på Sesame Streets twitter-side, hvor også skuespilleren og dukkeføreren Frank Oz blandede sig.

