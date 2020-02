Skuffede over Zulu Awards: 'R.I.P dansk musik'

Så snart Zulu Awards var rullet færdigt over skærmen søndag aften, tikkede det ind med skuffede kommentarer.

Musikken var simpelthen elendig, mener mange seere af awardshowet på Twitter .

'Danmarks ungdom har officielt tabt med det lorte musik der bliver lyttet til', skriver en.

'Lina Rafn har twerket. Jeg kan ikke mere. Zulu kørte godt nok den helt underlige stil i år', supplerer en anden.

'Zulu Awards minder som en dårlig udgave af P3. Der har ikke været en eneste god sang. Ikke en!', mener en tredje mand.

Musikken var så dårlig, at man må erklære dansk musik for død, mener et par stykker.

Suspekt fyrede op for et vildt show. Foto: Anthon Unger

'R.I.P. dansk musik og Zulu awards. Man skulle jo fandme tro at det var Guldtuben man var endt i!!', skriver en, der bliver bakket op af en anden på Twitter:

'RIP dansk musik'.

Medina spillede også til Zulu Awards 2020. Foto: Anthon Unger

Det var blandt andet Tessa, Emil Stabil, Medina, Specktors, Pattesutter og Suspekt, der stod for de musikalske indslag mellem statuetteoverrækkelserne.

Optaget på forhånd

Zulu Awards blev afholdt i K. B. Hallen på Frederiksberg torsdag, men blev først vist på tv søndag.

Det er ikke kun musikken, der får nogle til tasterne. Netop fordi alle priserne blev uddelt torsdag, har alle vinderne været offentliggjort siden da.

Nogle menter, at Infernal var alt for meget - mens andre elskede deres optræden. Foto: Anthon Unger

Flere undrer sig derfor over, at man ikke bare sender programmet live, da der nærmest ikke var nogen overraskelser tilbage, da det to timer lange show blev sendt klokken 20.50 søndag.

For som en skriver til TV 2 Zulu på Facebook:

'For følger man kendte på sociale medier, så er der jo næsten ikke nogen grund til at se showet som først bliver sendt et par dage efter det reale show'.