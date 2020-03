Stjernekok død efter coronadiagnose

Stjernekokken Floyd Cardoz er død - kort efter at han blev indlagt på hospitalet og diagnosticeret med coronavirus. Det skriver flere medier - blandt andet Time, New York Times og CNN.

Ifølge familien døde Cardoz af 'komplikationer', efter at han var blevet indlagt på Mountainside Medical Center i New Jersey. Her blev han indlagt 17. marts og 18. marts testet positiv for coronavirus.

Cardoz blev født i Indien, før han rykkede til Schweiz for at gå på kokkeskole. Efter endt uddannelse bosatte han sig i New York.

Her åbnede han en række restauranter og blev for alvor kendt, da han vandt tredje sæson af 'Top Chef Masters'.

Cadoz var netop vendt tilbage til USA efter en arbejdsrejse til Indien. Her filmede han anden sæson af det populære Netflix-show 'Ugly Delicious'.