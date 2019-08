Stjernekok fanger kæmpeål med de bare næver

Han er vant til at råbe og skrige af folk i køkkenet, men nu er der mulighed for at se den engelske stjernekok Gordon Ramsay ude af sine vante omgivelser

I programserien 'Gordon Ramsay: På fremmed grund' kaster den hidsige kok sig nemlig ud på dybt vand, når han forlader køkkenets trygge rammer for at opsøge urbefolkninger forskellige steder i verden og blive klogere på deres madtraditioner.

I lørdagens afsnit er Ramsay på New Zealand blandt landets maori-folk, hvor han blandt andet skal prøve kræfter med at fange ål ved håndkraft.

Ikke ligefrem tv-kokkens spidskompentence, men heldigvis har han en læremester, der er noget mere tålmodig, end Ramsay selv er med sine elever i køkkenet.

Hvordan ålefangsten går, kan du se i videoen ovenfor. Hele udsendelsen om Ramsays tur til New Zealand kan ses lørdag klokken 20 på National Geographic.