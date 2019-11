Stopper snedækket bil: - Han må jo køre i blinde

I aftenens afsnit møder vi blandt andet en bilist, der har glemt at skrabe sin bil for sne

Vinteren på de danske veje kommer nærmere og nærmere, og i denne uges afsnit af 'Fanget på politiets kamera' tages der fat på en af de problematikker, som snefald kan medføre.

Hvis din bil er dækket af et tykt lag sne, er det nemlig vigtigt at fjerne det inden kørsel, således at man har et ordentligt udsyn til alle sider.

Det har en bilist i aftenens afsnit dog forsømt i en sådan grad, at politiassistent Christian Berthelsen mener, at han 'jo må køre i blinde'.

- Det er noget af en chance at tage, at sætte sig ud i sådan et køretøj og begynde at køre, lyder politiassistentens vurdering af den uansvarlige bilist, som du kan se blive stoppet i klippet over artiklen.

