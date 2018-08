Stor overraskelse: Voldsom populær serie trækker stikket

Den populære tv-komedieserie The Big Bang Theory takker nu af.

Til maj måned næste år ruller den sidste og 12. sæson af serien over tv-skærmene.

Det skriver CBS News.

Kaley Cuoco, der er en af seriens skuespillere, siger til CBS News, at det er 'så trist'.

Hun krænger også sit hjerte ud på det sociale medie Instagram:

- Den her oplevelse har været en drøm, der kom til virkelighed, og det har været en så stor en livsændring, det kan blive, skriver hun og fortsætter:

- Ligegyldigt, hvornår det skulle stoppe, ville mit hjerte brækkes i to. Druknende i tåre, vi lover jer den bedste sæson.

This ride has been a dream come true and as life changing as it gets. No matter when it was going to end , my heart would have always been broken in two. Drowning in tears, we promise to bring you the best season yet. To the fans, our crew, families, Chuck Lorre, Warner Brothers , CBS, and everyone who has supported us for so many years, thank you. We are goin out with a bang @bigbangtheory_cbs Et opslag delt af @ normancook den 22. Aug, 2018 kl. 1.27 PDT

En overraskelse

Ifølge CBS News kommer seriens afsked som en overraskelse. Tidligere denne måned blev der således annonceret en 13. sæson.

Det virker også til, at det kommer som en overraskelse for skuespillerne. I fredags sagde en af hovedrolleindehaverne Mayim Bialik, at hun så frem til flere sæsoner af The Big Bang Theory:

- Det er det bedste job, jeg nogensinde har haft, sagde hun.

Men ifølge Warner Bros. har seerne dog absolut stadig noget at se frem til, når 12. sæson lukker og slukker serien.

- Sammen med seriens skuespillere, forfattere og holdet sætter vi utrolig stor pris på seriens succes, og vi stræber efter af levere en sidste sæson og en finale, der vil afslutte The Big Bang Theory episk, skriver Warner Bros. i en fælles udtalelse.

Når sidste sæson er færdigindspillet, er der i alt 279 afsnit af serien.

Seriens 11. sæson havde i USA gennemsnitligt 18,6 millioner seere per afsnit.