Streamingkrig i Danmark: Kan flytte kunder

Disney+ rykker 15. september ind i Danmark med et omfattende katalog - det kan tvinge danske streamingkunder til at smide andre tjenester ud

15. september sætter Disney 'ild' til det danske marked for streamingtjenester.

Her lanceres Disney+, hvis omfattende katalog torsdag blev præsenteret ved en nordisk event i hjertet af København.

Med over 60 millioner betalende kunder siden lanceringen sidste år har den nye tjeneste da også for længst bevist, at den er i samme liga som Netflix, Amazon PrimeVideo og HBO.

Spørgsmålet er bare, om der er plads til dem alle i de danske stuer?

Nu starter streaming-krigen: Skal du vælge Disney+?

Færøerne og Grønland snydt

Et tjek af det omfattende katalog, som nu frigives i Danmark (og nej, ikke Færøerne eller Grønland), Sverige, Norge, Finland og på Island, viser i hvert fald, at Disney+ vil gøre meget for at få kunderne til at vælge dem og sparke andre tjenester ud.

Særligt i Norden er vi nemlig meget aktive streamingkunder med i gennemsnit to tjenester, som vi betaler for.

Hvem vi vælger fra eller til, kommer derfor til at afhænge af, om kataloget fra Disney+ er så attraktivt, at det kan få os til at sige farvel til for eksempel Viaplay, HBO Nordic eller måske TV2 Play?

Eller om vi er parate til at betale endnu mere for at få indhold til familiealteret?

Disney+ består af flere 'kanaler'. Blandt andet National Geographic der har den Oscar-vindende dokumentar, Free Solo, på programmet. I filmen kan man følge amerikaneren Alex Honnold, der som den første nogensinde forsøger at kravle op af bjerget El Capitan uden brug af hjælpemidler. Foto: Jimmy Chin/Ritzau Scanpix

Frigives i bidder

500 film, 7300 episoder og 40 produktioner, som Disney+ har udviklet specielt til platformen, er lokkemaden fra dag 1.

Blandt de særlige produktioner er for eksempel den meget populære Star Wars-serie, The Mandalorian, der snart kommer i en sæson 2.

Herhjemme frigives 1. sæson af serien imidlertid over flere uger med de to første afsnit ved lanceringen 15. september og herefter med et nyt afsnit hver fredag.

Det problem får man ikke med kultserien The Simpsons, som vil ligge klar med over 600 afsnit og 30 sæsoner.

Hele Star Wars-universet er ligeledes en del af Disney+. Foto: Fred Prouser/Ritzau Scanpix

