Syv minutters stilhed: TV Avisen går i koma

TV Avisen klokken 18:30 blev her til aften afbrudt. Ikke i et øjeblik, men i omkring syv minutter, som er en evighed i dén verden.

Et 'frosset' billede af værten Maria Yde var det eneste, der mødte seerne midt i udsendelsen, oplyser DR på sin hjemmeside.

Der var tale om en teknisk fejl, lyder tv-gigantens officielle forklaring.

Hvad der i detaljer lå bag det langvarige koks, er det tilsyneladende ikke lykkedes at opklare

DR beklager afbrydelsen og garanterer, at TV Avisens medarbejdere 'arbejder på højtryk' for at kunne vise hele udsendelsen på dr.dk/tv.