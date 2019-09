Tessie føler sig udnyttet: - Jeg er ikke nogens sexobjekt!

Tessie er i tvivl om, om hun bliver udnyttet, og sætter derfor gang i et eksperiment

- Jeg føler mig 100 procent udnyttet.

Så klar i mælet var realitydeltageren Tessie Skovly, da hun tidligere på ugen besøgte Ekstra Bladets tv-studie.

Grunden til det er, at hun i realtyprogrammet 'Ex on the Beach' har sex med den nye deltager Frederik Skovbjerg, da han tjekker ind.

Tessie gider dog ikke kun lagengymnastik. Hun vil også gerne have, at Frederik viser interesse i hvem hun er som person, hvilket han ikke har gjort indtil videre.

- Det eneste tidspunkt han snakker, det er når han vil kneppe mig, lyder det fra Tessie, der derfor sætter gang i et lille eksperiment; hun vælger simpelthen at 'lukke for det varme vand' og se hvordan Frederik reagerer på det.

- Hvis han så bliver sur, så er der ikke mere at snakke om. Det er der ikke. Jeg er ikke nogens sexobjekt, og man skal ikke blive sur, hvis jeg ikke har lyst til at have sex, siger Tessie.

'Ex on the Beach' kan ses søndag til tirsdag på Kanal 4 og på streamingtjenesten dplay.

Her fortæller Tessie hvordan det er at se sig selv have sex på tv.

Se også: Vild fest ender i fræk nøgenbadning

