Tre otte-årige brutalt myrdet: Forbrydelsen der chokerede USA

Tre unge teenagere blev dømt og fængslet for de voldsomme mord på de tre drenge, der blev fundet nøgne i en grøft i et skovområde i byen West Memphis

Den 5. maj 1993 lyste fuldmånen fra en klar nattehimmel landskabet op i forstaden West Memhpis i staten Mississippi. Samme aften havde tre forældrepar anmeldt til politiet, at deres otte-årige sønner var sporløst forsvundet. De tre drenge blev meldt savnet, og en eftersøgning blev straks sat igang.

Men det var først næste dag, at et eftersøgningshold fandt frem til de tre otte-årige drenge Christopher Byers, Stevie Branch og Michael Moore. Deres nøgne og mishandlede lig blev fundet i et skovområde kaldet Robin Hood Hills, der var kendt som et populært lege-område for kvarterets børn.

De tre teenagere Damien, Jason og Jessie blev hurtigt mistænkt for de grufulde mord. (Foto: HBO Nordic)

Mishandlet og kastreret

De tre små drenge blev fundet på lavt vand i et flodleje. Deres kroppe var bundet fast med snørebånd. Michael Moores venstre håndled var bundet til hans venstre ankel, og hans højre håndled var bundet til hans højre ankel.

Alle tre lig viste tegn på voldsom mishandling eller knivstik. På Stevie Branch fandt man bidmærker i ansigtet. Men værst var det dog gået ud over Christopher Byers, der blandt andet var blevet kastreret.

Således starter den grufulde optakt til en af USA's mest omtalte forbrydelser i tre dokumentarfilm på HBO Nordic. Det drejer sig om filmen 'Paradise Lost: The Child Murders at Robin Hood Hills' fra 1996 samt efterfølgeren 'Paradise Lost 2: Revelations' fra år 2000 samt den sidste dokumentarfilm 'Paradise Lost 3: Purgatory' fra 2011.

Det er tre dybt rystende dokumentarfilm, der kan ses på HBO Nordic. Den første fra 1996 hedder 'Paradise Lost: The Child Murders at Robin Hood Hills'. (Foto: HBO Nordic)

Mistanke om satanisme

Allerede i starten af efterforskningen blev den dengang 18-årige Damien Echols en mulig mistænkt i den tredobbelte mordsag, fordi kriminalbetjentene James Sudbury og Steve Jones mente, at mordene havde en okkult overtone.

Damien Echols var i lokalområdet kendt for altid at gå i sort tøj. Han lyttede til heavy metal-musik og interesserede sig for okkulte emner. Det samme gjorde hans bedste ven, den 16-årige Jason Baldwin. Begge teenagere blev i skolen betragtet som outsidere eller såkaldte nørder, der ikke rigtigt passede ind i skolens øvrige sociale kredse.

Damien og Jason var tidligere blevet anholdt for hærværk og butikstyveri, men var ellers bare fattige hvide drenge i en amerikansk forstad. Allerede to dage efter mordet blev Damien afhørt af politiet uden at det førte til en anholdelse.

Afhørt i 12 timer uden advokat

Det var først da en bekendt til Damien og Jason, den 17-årige Jessie Misskelley, blev afhørt den 3. juni, at der for alvor kom skred i den utrolige mordsag.

Politiet afhørte Jessie, selv om hans intelligenskvotient kun var på 72. Den unge teenager blev afhørt uden, at hverken en advokat eller hans forældre var til stede. Og som mindre begavet var det helt klart, at Jessie ikke kunne gennemskue alt, hvad betjentene præsenterede ham for.

Under en 12 timers lang afhøring endte det hele med, at Jessie indrømmede at have medvirket i det tredobbelte mord, og han pegede på Damien og Jason som de to andre medskyldige mordere.

Og så klappede fælden. I 1994 blev Damien dømt til døden i sagen, mens Jessie og Jason blev idømt livsvarigt fængsel. I forbindelse med sagen fremførte anklagemyndigheden, at de tre otte-årige drenge var blevet myrdet som en del af et satanisk ritual.

Men alt er ikke altid, som det ser ud. Mere skal ikke røbes her.

Det kan dog tilføjes, at de tre dokumentarfilm, der netop nu kan ses på HBO Nordic, på nogle områder har visse ligheder med den populære netflix-dokumentar-serie 'Making af Murderer'.

16-årige Jason, hovedmanden 18-årige Damien, og den svagt begavede 17-årige Jessie. (Foto: HBO Nordic)