Vanvid på danske veje: Her bliver politiet overhalet med over 230 km/t.

- Jeg kører på Vestmotorvejen fra Ringsted mod Køge, da jeg ser i mit bakspejl og sidespejl, at der kommer en meget hurtigt kørende personbil.

Sådan beskriver politiassistent Steen Erik Hansen en episode, som der kigges nærmere på i denne uges afsnit af 'Fanget på politiets kamera'.

Steens kollega, politiassistent Christian Berthelsen, tøver ikke med at kalde bilisten for 'en flyvende raket', da der tale om en hastighedsoverskridelse på den store skala.

- Der er vi altså oppe at ramme 175, i det vi bare bliver passeret af den, forklarer Christian Berthelsen om bilisten, som politiet har svært ved at holde trit med.

Hele 233 kilometer i timen kører Steen Erik Hansen for at holde trit med den vanvittige bilist, inden han vælger at trække ind i indersporet. I bakspejlet får han nemlig øje på endnu en fartdjævel, der kører endnu stærkere end den første.

- Den bil passerer mig med ekstrem høj hastighed, selvom jeg kører de 233 kilometer i timen, fortæller Steen Erik Hansen om episoden, som du kan se hvordan ender i aftenens afsnit 'Fanget på politiets kamera'. Det kan ses klokken 20 på Kanal 5 samt på dplay.

Opmærksom på stort problem

Hos Rådet for Sikker Trafik er man opmærksom på problemet med bilister, der kører alt for hurtigt.

Det oplyser pressechef Søren Ørsted Pedersen.

- Vi ved jo, at den type bilister er på vejene, og det hører vi også fra politikredsene. De møder nogle gange folk, der kører på vejene, som om det var en racerbane. Samtidig er der for høj fart involveret i omkring halvdelen af dødsulykkerne på vejene, så der er slet ingen tvivl om, at jo højere fart, jo større risiko er der for en ulykke, siger han til Ekstra Bladet.

Det helt store problem er, at disse fartbilister ikke kun udsætter sig selv for stor fare.

- Det er også de skader, man får med de her hastigheder. En ting er, at man selv tager den kalkulerede risiko og siger 'jeg vil gerne udsætte mig selv for riskoen ved at køre så vanvittigt stærkt', som der er tale om her, men noget andet er, at du også udsætter andre for en enorm fare.

- Uanset vejtypen forventer andre bilister jo ikke, at der kommer en blæsende med over 200 i timen. Det forøger jo risikoen for ulykker enormt, siger Søren Ørsted Pedersen.