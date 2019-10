Vanvidsbilist: Går fra 160 til 20 km/t på motorvej

Bilisten kører først alt for stærkt, men sænker så pludselig farten drastigt. Farligt, lyder det fra politiet

I denne uges udgave af 'Fanget på politiets kamera' er der flere eksempler på enorme hastighedsoverskridelser, hvoraf en enkelt af bilisterne vælger at sætte farten ned. Dog på det helt forkerte tidspunkt.

I politiets optagelser ses det hvordan bilisten kører ind i en vejarbejdszone på motorvejen med 160 kilometer i timen, hvilket er dobbelt så stærkt som tilladt.

- At køre ind i et vejarbejde med så høj hastighed er fuldstændig tåbeligt.

-Det kan godt være at der ikke er nogen der arbejder lige nu og her, men der er nogle vejforløb, der gør, at hastigheden er sat ned til 80. Vi kan jo se hvordan vejen drejer skarpt, og han kan jo ikke, med den hastighed han kører ind med, 160 kilometer i timen, kan han ikke blive i sin egen vognbane. Det er umuligt, lyder det fra politiassistent Christian Berthelsen, da han skal vurdere bilistens kørsel.

Da politiet sætter efter, kommer bilisten dog på bedre tanker og sænker farten. Problemet er bare, at han sænker farten alt for meget og pludselig kun kører 20 kilometer i timen i motorvejens midterspor.

Se den hæsblæsende optagelse i videoen over artiklen. Hvordan politiet håndterer bilisten kan du se i 'Fanget på politiets kamera' tirsdag klokken 20 på Kanal 5 samt på dplay.

