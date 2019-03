TV2 afslører: Det skal der ske med 'Badehotellet'

Fans af 'Badehotellet' kan ånde lettede op!

For selvfølgelig er TV2 ikke klar til at give slip på den populære serie ved udgangen af sjette sæson, der netop er rullet over skærmen mandag aften.

En ny og syvende sæson om livets gang på hotellet nær Skagen er på vej. Det skriver TV2.dk.

- Det var ikke nogen svær beslutning at tage med den opbakning, 'Badehotellet' har hos seerne. Vi var spændte på, om de ville være med, da vi valgte at springe seks år frem i handlingen, men det har de jo virkelig været, fortæller seriens forfattere Stig Thorsboe og Hanna Lundblad til kanalen.

Serien kommer igen til 2020.

En af seriens hovedpersoner Amalie Dollerup, der spiller Amanda, glæder sig da også til at spille sammen med det efterhånden fasttømrede hold endnu engang.

- Ja, jeg skal være med i en syvende sæson, og jeg glæder mig rigtig meget, fortæller hun til Ekstra Bladet.

Amanda, Philip Dupont og grev Ditmar har planer for hotellet. Foto: Mike Kollöffel/TV2

- Det bliver spændende at følge det nye trekløver, tilføjer hun med henvisning til, at hendes karakter overtager hotellet sammen med grev Ditman (spillet af Mads Wille) og Philip Dupont (Sigurd Holmen le Dous).

Men - understreger hun - Dollerup ved intet om handlingen for sæson syv.

- Jeg ved virkelig ingenting om forfatternes planer med den nye sæson, slår hun fast.

Hanna Lundblad og Stig Thorsboe har udover 'Badehotellet' også tv-serierne 'Krøniken' og 'Lykke' på cv'et. Foto: Linda Johansen

Allerede i januar kunne seriens forfattere Stig Thorsboe og Hanne Lundblad da også fortælle Ekstra Bladet, at en ny sæson meget vel kunne være på vej.

- Vi har ideer og vi har inspiration til at skrive mere. Det har virkelig givet noget ny energi at springe seks år, som serien gør her til den kommende sæson. Det er lige som en ny begyndelse, som også titlen er, siger Hanne Lundblad, mens Stig Thorsboe bekræfter, at det med tidsspringet er en del to af 'Badehotellet', der bliver taget hul på nu.

- Og den kan meget vel komme i seks dele, siger han.

Kulisserne til 'Badehotellet' stod da også stadig i studierne i Risby ved Albertslund, og kan altså indtages af holdet bag succes-serien når det skal være.

Se også: Inden sæsonstart: Mere 'Badehotellet' på tegnebrættet