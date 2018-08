TV2 afslører: Rapper klar til 'Vild med dans'

Lucy Love bliver en af nydanserne, når 'Vild med dans' løber over skærmen til efteråret

Sangerinden og rapperen Lucy Love med det borgerlige navn Lucy Siame skal til at kridte danseskoene, for til efteråret skal hun være med i ’Vild med dans’.

Det skriver TV2.

Hun er dermed den 11. nydanser, der er blevet offentliggjort til årets udgave af 'Vild med dans'. Her skal rapperen blandt andre dyste mod Rolf Sørensen, Signe Lindkvist, Rosa Kildahl fra 'Den store bagedyst' og Adam Duvå Hall.

Lucy Love håber, at hun på grund af sit arbejde med musik vil have en lille fordel i forhold til sine konkurrenter.

- Men samtidig er det så langt væk fra min verden som overhovedet muligt. Jeg forstår musik, og jeg er vant til at danse, men der er langt fra den elektroniske rapscene til ’Vild med dans’ standarddanse med glamour og lange kjoler, siger den 33-årige rapper til TV2.

Lucy Love bliver ny deltager i 'Vild med dans'. Foto: Linda Johansen

Frygter kjoler

Ifølge rapperen har hun allerede nået at lave lidt research om programmet, selvom det først nu er blevet endeligt besluttet, at hun skal være med.

Men research har blot gjort Lucy Love endnu mere nervøs.

- Jeg har set lidt videoer på nettet, men faktisk har det haft modsat effekt. Jeg får det lidt dårligere, når jeg ser det, for det ser uopnåeligt ud, siger hun og understreger, at hun tror, hun kommer til at klare sig bedre i latin-dansene end i standard.

Lucy Love glæder sig især til at prøve kræfter med den dramatiske dans tango, men en ting glæder hun sig dog slet ikke til. Hun er vant til at klæde sig farverigt, men store prinsessekjoler bliver noget helt nyt for hende.

- Jeg synes, at sådan noget som tango er sejt. Der er der noget power og skarphed. Vals er nok det, jeg har mindst lyst til. Jeg kan ikke forholde mig til den slags musik, og jeg kan ikke se mig selv i sådan en Disney-prinsessekjole, siger hun.

Alligevel glæder hun sig meget til at give den gas på dansegulvet, når 'Vild med dans' løber over skærmen til efteråret.

Også Emmelie de Forest, Emil Thorup, Molly Egelind, Simon Stenspil, Lars Christiansen, Rosa Kildahl, Laila Friis-Salling, Rolf Sørensen, Signe Lindkvist, Adam Duvå Hall har meldt sig klar til at kridte danseskoene sammen med Lucy Love.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra nydanseren, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

