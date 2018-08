TV2 afslører: Store ændringer i 'Vild med dans'

Som noget helt nyt vil der være hele tre par i finalen, når 'Vild med dans' i år finder sin vinder.

Det afslører programredaktør Thomas Richardt Strøbech ved et pressemøde i København onsdag eftermiddag, hvor Ekstra Bladet er til stede.

Her er de 12 'Vild med dans'-par samt værter og dommere samlet for at møde pressen forud for den 15. sæson af showet.

Men ikke alt bliver som det plejer i den nye sæson. Især semifinalen og finalen vil tage sig anderledes ud.

- Vi har valgt, at der i år skal være fire par i semifinalen og tre par i finalen. Det vil give større spænding og gøre afgørelsen mere uforudsigelig, siger Thomas Richardt Strøbech.

Ifølge redaktøren forsøger holdet bag 'Vild med dans' konstant at forny programmet og gøre det mere spændende.

- Programmet er som et gammelt hus, man nænsomt renoverer. Det sker flydende, men konstant. Dansegulvet var lidt affolket efter semifinalen, og nu får flere muligheden for at danse finalen, lyder det fra Thomas Richardt Strøbech.

Thomas Richardt Strøbech melder om flere nye ændringer. Foto: Mogens Flindt

Samtidig afslører han, at finalen igen i år vil komme til at foregå i Horsens.

Men finalen er ikke det eneste, der bliver ændret på i årets konkurrence.

TV2 vender nemlig tilbage til at lade parrene danse to programmer, før nogen bliver stemt ud.

Sidste år røg tv-værten Christian Bækgaard i første program, men i år skal deltagerne altså danse både en standard- og en latindans, før seerne skal skille sig af med et par.

Christiane Schaumburg-Müller og Sarah Grünewald. Claus Elming er ude af showet. Foto: Mogens Flindt

Der er premiere på 'Vild med dans' 7. september på TV2.

