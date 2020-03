TV2 bøjer sig for rasende seere

Efter kritikken af udskiftningen af 'Kingsman' med 'I feel pretty' fortæller TV2 nu, at de sender filmen på et senere tidspunkt

'Det var slet ikke i orden!'.

Sådan lød en af de mange kommentarer på TV2's Facebookside, efter kanalen søndag besluttede sig for at skifte spionfilmen 'Kingsman: The Golden Circle' ud med den romantiske komedie 'I feel pretty'.

Bølgerne gik ekstra højt, fordi de mange utilfredse seere havde set, at beslutningen var blevet taget, efter at en person havde delt på Facebook, om det ikke var en idé at finde på en anden film, når denne her nu omhandlede en virus.

Det gav TV2 brugeren ret i og skiftede fluks filmen ud.

Men det var der altså mange, der ikke synes var en særlig god beslutning.

Ikke alle er tilfredse

Til Ekstra Bladet fortæller planchef Mette Gravesen, hvorfor man valgte at skifte filmen.

'TV2 besluttede med kort varsel søndag at lade den planlagte søndagsfilm ’Kingsman - The Golden Circle’ udgå. Det skyldes, at filmen har en virus-tematik, som kan opleves upassende i lyset af weekendens eskalering i corona-situationen og konsekvenserne heraf', skriver hun i en mail.

Planchefen er godt klar over, at der er nogen, der kan være utilfredse med beslutningen.

'En sådan udskydelse af en film er en beslutning, som kan vække enten tilfredshed eller vrede hos forskellige grupper af seere. Nogle finder det passende at udskyde filmen til et senere tidspunkt, hvor verdens fokus ikke er på pandemi og coronavirus, og nogle seere ville anklage TV 2 for at spekulere i en ulykkelig situation, hvis vi havde vist filmen søndag aften. Andre synes, at det er udtryk for 'overbekymring' at udsætte filmen, så uanset hvilken beslutning vi havde taget, ville der være kritik'.



'Vi har imidlertid vurderet, at TV 2 ikke skulle sende en film med virus-problematik, samtidig med at mange danskere er ængstelige, og mens tv-kanaler over hele verden – herunder TV 2 og TV 2 NEWS – sender breaking news om den meget alvorlige corona-situation, der har udviklet sig voldsomt, siden ’Kingsman - The Golden Circle’ blev planlagt'.

Vil blive sendt

Hun anerkender, at man godt kunne have meldt ud tidligere.

'I en optimal situation var søndagens filmændring naturligvis meldt ud tidligere'.

Der er dog gode nyheder til dem, der rigtig gerne vil se filmen.

'Vi beklager meget over for de seere, der havde set frem til søndagens film, men vi lover, at filmen naturligvis vil blive sendt på et senere tidspunkt', lyder det.

Ekstra Bladet har i en mail spurgt til, hvorfor man valgte at aflyse filmen, når den ikke handler om en virus, men derimod om at legalisere stoffer, men det har ikke været muligt at få svar på dette spørgsmål.