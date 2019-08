TV2-chef efter sort skærm: - Vi er klar i morgen

Tirsdag morgen var der så store tekniske problemer, at TV2 ikke kunne sende 'Go' Morgen Danmark'. Nu er fejlen fundet

Der var ualmindeligt travlt i 'Go' Morgen Danmark's studie i Tivoli i morges. Omkring klokken 6.30 opstod der så store tekniske problemer, at TV2 helt måtte droppe at vise programmet.

I stedet kunne seerne se nyheder fra TV2 News, mens alle i studiet løb rundt for at finde fejlen. Og den er lokaliseret nu, fortæller redaktøren på 'Go' Morgen Danmark'.

- Det var lydsiden, der var noget galt med. Vi afvikler normalt digitalt, og da vi endelig fandt fejlen, kunne vi begynde at afvikle manuelt. Men det tog altså noget tid at finde fejlen, siger Henriette Ladegaard til Ekstra Bladet.

Seerne gik glip af to moduler af 'Go' Morgen Danmark' med Louise Wolff og Mikkel Kryger som værter. De hoppede i stedet over på Facebook for at servicere de seere, der også er dér.

- Det skete selvfølgelig en morgen, hvor vi skulle have en varmluftsballon sendt op fra Tivoli, men det lykkedes heldigvis, da vi kom tilbage. Så det, seerne gik glip af, var nogle gæster, der kommer senere på ugen i stedet for. Og så en puré, som kokken måtte lave uden kamera på, siger redaktøren.

Hun er mere en sikker på, at 'Go' Morgen Danmark' er tilbage i morgen helt uden problemer.

- Vi er klar i morgen. Det er jeg slet ikke nervøs for. Fejlen er fundet! Og jeg må sige, at med over 1000 timers live-tv om året er det utroligt, at der ikke sket sådan noget her oftere, siger Henriette Ladegaard.