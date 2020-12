TV2-chef undskylder romkugle-kommentar: - Lummert og ekskluderende

Interne mails viser romkugle-konflikt på TV2. 'Et forsøg på et muntert ordspil' skriver chefredaktør. 'Lummert og ekskluderende' lyder kritikken

En konflikt har ligget og ulmet i krogene på TV2, efter en chef brugte et ordspil.

Det viser interne mails, som Ekstra Bladet er kommet i besiddelse af.

Sagen er opstået i kølvandet på premieren af Operation X's afdækning af Danske Banks gældsindrivelse i programmet 'Skeletterne i pengeskabet'.

Det var dog hverken skeletter, pengeskabe eller journalistiske afsløringer, der var i fokus på den interne linje. Det var bagværk.

Og sagen har nu vokset sig så stor, at chefredaktør Hans Peter Blicher måtte undskylde overfor medarbejderstanden:

'Det har på intet tidspunkt været tanken i bogstaveligeste forstand at sige eller antyde, at kun personale med testikler kan lave dybdeborende journalistik om Danske Bank. Eller om andet for den sags skyld,' skriver han i en fællesmail.

'Det kræver kugler. Romkugler vel at mærke'

Efter premieren på det afslørende dokumentarprogram var chefredaktøren i godt humør og skrev i en fællesmail til medarbejderne, at det var gået så godt, at der ville være kage til medarbejderstanden - en mail han altså senere kom i problemer for.

Igennem programmet spiser journalisterne flere gange romkugler, og i en scene får værten Morten Spiegelhauer foræret, hvad der bliver beskrevet som 'i hvert fald et halvt kilo' romkugler. Det refererede Hans Peter Blicher til i en rosende mail:

'Som det ganske tydeligt fremgik af de to fortællinger, kræver det kugler at gå imod Danmarks største bank. Romkugler vel at mærke.'

Skriver han og fortsætter:

'For at alle skal for mulighed for at mærke kraften, er der romkugler til alle klokken 14.'

'Relaterede til romkuglens dramaturigske rolle'

Men dagene efter den mail tog en drejning for Hans Peter Blicher.

Han kunne høre på vandrørene, at mailen - der ifølge ham var ment som 'et lidt muntert ordspil', der blandt andet hentydede til 'den helt centrale, dramaturgiske rolle, som netop romkugler spillede i de to dokumentarer' - var blevet forstået af nogle som værende lummer og ekskluderende.

Og romkugle-gate endte altså med, at han undskyldte sit ordspil i en ny fællesmail til TV2-medarbejderne.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Hans Peter Blicher, der ikke ønsker at kommentere sagen.