TV2 deler stor nyhed

Der kommer fornemt besøg, når TV2 fredag og lørdag blænder op for finalen i årets udgave af 'X Factor'

Når der i weekenden bliver afholdt 'X Factor'-finale i studierne i Brøndby, bliver det med store danske kunstnere på programmet sammen med de tilbageværende fire deltagere.

Her kan seerne blandt andre glæde sig til at høre musik af Christopher og Jada, når de indtager 'X Factor'-scenen sammen med finalisterne.

I år bliver 'X Factor'-finalen afviklet på en ny måde. Det betyder, at der afholdes finale over to dage - både fredag og lørdag.

Om fredagen skal de tilbageværende deltagere på scenen to gange. De skal optræde med en sang, deres dommer har valgt til dem, og synge en duet med en gæstesolist. På den anden finaleaften skal tre deltagere synge deres vindersange, hvorefter vinderen findes.

Herunder kan du se, hvilke sange deltagerne skal synge i den første finale, og hvilken gæstesolist de skal på scenen med:

1. Mathilde Caffey & Christopher - 'Leap of Faith' og 'Ghost'

2. Alma Agger & Jada - 'Lonely' og 'Nudes'

3. Emil Wismann & Jung - 'Blitz, Baby' og 'Jeg skal nok vente'

4. Smokey Eyes & Hjalmer - 'Verden i farver' og 'Istedgade'

Derudover kan seerne lørdag glæde sig til et fællesnummer med alle livedeltagerne, hvor også Lukas Graham vil optræde.

Alma Agger er af bookmakerne blevet udråbt til vinder af 'X Factor' 2020. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

I fredags måtte vi sige farvel til Oh Lands sidste deltager Ilona, da TV2 efter en pause på knap to måneder blændede op for årets semifinale.

Dermed er det Blachmans tre solister Mathilde Caffey, Alma Agger og Emil Wismann samt Ankerstjernes gruppe Smokey Eyes, der skal kæmpe om at vinde årets finale, der blandt andet byder på en pladekontrakt til den heldige vinder.

Ekstra Bladet er naturligvis på plads i Brøndby, og du kan følge slagets gang på eb.dk både fredag og lørdag.

