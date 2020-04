TV2-deltager åbner op om alvorlig ulykke

Tilbage i 2009 kom Heine Nicolai Kaas, der er medvirkende i TV2-programmet 'Min sindssygt sunde familie', ud for en alvorlig trafikulykke på motorcykel. En ulykke, der vendte fuldstændig op og ned på hans liv.

Heine Nicolai Kaas blev påkørt af en dame, der kørte over for ubetinget vigepligt.

Damen, der kørte Heine Nicolai Kaas ned, gik i panik efter påkørslen og endte med at slæbe Heine Nicolai Kaas intet mindre end 600-800 meter under bilen.

- Jeg husker ikke køreturen under bilen, men jeg husker, at da jeg blev hevet væk og fik rejst mig op, var jeg i chok. Jeg tænkte kun på de forsikringspapirer, der skulle ordnes. Da jeg kom til mig selv og kiggede ned og så, at der stak knogler ud her og der, vidste jeg det var alvorligt, siger Heine Nicolai Kaas til Ekstra Bladet.

Se også: TV2-deltager: - Jeg vejede 146 kilo

Ulykke vendte op og ned på alt

Ulykken var forholdsvis alvorlig, og det endte med, at Heine Nicolai Kaas måtte sidde i kørestol i en periode. Hele hans venstre side af kroppen var beskadiget ind til knoglerne, og det var ifølge lægerne uvist, om han ville kunne gå igen.

Før ulykken var Heine Nicolai Kaas meget musikalsk aktiv og spillede både keybord og klaver. Efter ulykken kunne han ikke spille på instrumenter på samme måde, og musikken blev skiftet ud med computerspil.

- Jeg blev en computernørd, og jeg spiste en masse slik og chips. Folk kom med kage og slik, fordi de havde ondt af mig. Det gik stærkt, men jeg tænkte ikke selv over, at jeg tog på. En dag, da badevægten ikke længere kunne måle og bare sagde error, så vidste jeg godt, at den var ved at være gal, siger Heine Nicolai Kaas.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Privatfoto af Heine Nicolai Kaas fra dengang han var overvægtig. Privatfoto

Der gik det op for ham, at han måtte tabe sig, og af ren refleks tømte han ud i skabet for alt usundt og meldte sig ind i et fitnesscenter. Det var starten på hans rejse til bodybuilding.

- Jeg fik først at vide af lægerne, at jeg ikke kunne forvente at gå igen. Så begyndte jeg at gå. Dernæst fik jeg af vide, at jeg ikke kunne løbe igen, så begyndte jeg at løbe. Til sidst sagde de, at jeg ikke kunne styrketræne, og så begyndte jeg på det. Jeg ville modbevise dem - og vise at jeg kunne, siger Heine Nicolai Kaas.

I dag er Heine Nicolai Kaas bodybuilder og stiller op på konkurrenceniveau. Heine Nicolai Kaas medvirker i TV2-programmet i et håb om at kunne inspirere og motivere andre.

Før og efter billeder af Heine Nicolai Kaas vægttab 1 af 5 Før Heine Nicolai Kaas vægttab. Foto: Privatfoto. 2 af 5 Før Heine Nicolai Kaas vægttab. Foto: Privatfoto. 3 af 5 Henie Nicolai Kaas fra 'Min sindssygt sunde familie'. Foto: Privatfoto. 4 af 5 Henie Nicolai Kaas fra 'Min sindssygt sunde familie'. Foto: Privatfoto. 5 af 5 Henie Nicolai Kaas fra 'Min sindssygt sunde familie'. Foto: Privatfoto.

Du kan se programmet 'Min sindssygt sunde familie' torsdage kl 20 på TV2 og TV2 PLAY.