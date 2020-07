TV2-deltager friede efter program

Kenneth Pedersen tog sin exit i 'Hjem til gården' som et tegn på, at han skulle hjem og fri

Da Kenneth Pedersen i aftenens afsnit af TV2-programmet 'Hjem til gården' må tage sin afsked efter en tvekamp mod Michelle Larsen, er der ingen negative følelser at spore hos ham.

Tværtimod udbryder han, at han nu har noget, han skal hjem og ordne.

- Så har jeg lige en lille opgave, når jeg kommer hjem. Jeg skal lige have fundet en guldsmed på vej hjem, siger han i programmet med henvisning til, at han skal på knæ og fri til sin kæreste.

Og missionen lykkedes.

- Det gik, som det skulle. Hun sagde ja, fortæller en glad Kenneth Pedersen, da Ekstra Bladet fanger ham til en snak om programmet.

De to er dog endnu ikke blevet mand og kone, fordi brylluppet som så meget andet måtte udskydes på grund af coronaen, fortæller han.

Kenneth Pedersen føler, at han får knyttet tætte relationer til flere af de andre deltagere. Foto: Lotta Lemche/TV2

Støtte

Da 32-årige Kenneth Pedersen meldte sig til programmet, var kæresten Mette den første til at støtte projektet, selvom det betød, at hun potentielt undvære ham i fem uger.

- Hun har altid støttet op om det, fordi vi synes, det er vigtigt at give hinanden plads, og så var hun bare kæmpe-sej og sagde, at hun nok skulle styre det derhjemme. Det er jo lidt af en mundfuld med en sammenbragt familie og tre børn, siger han.

Kenneth Pedersens mål med at deltage var at finde bekræftelse i, at han er god nok, som han er - og det er noget, han har haft svært ved, siden han mistede sin ven Jonas i en trafikulykke, da de var studenter.

God nok

I programmet fortæller Kenneth, at han førte bilen. Jonas døde på stedet, og Kenneth lå selv i koma i 14 dage. I dag fylder de gode minder om Jonas stadig meget i Kenneths hverdag, og han er ikke i tvivl om, at Jonas ville have støttet ham i at deltage i 'Hjem til gården'.

- Han havde nok syntes, at det var et ligeså håbløst Kenneth-projekt som alle mulige andre ting, jeg har kastet mig ud i. Men han havde da bakket mig op hele vejen, det er jeg sikker på.

- Når jeg får nogle ideer, så plejer jeg at føre dem ud i livet, og så kan det på papiret godt se fuldstændig håbløst ud, men så klør jeg på, og så får jeg tingene til at give mening, og det her har i hvert fald givet kæmpestor mening for mig som person, siger han.

Og når han ser tilbage på programmet, kan han se, at han har fået opfyldt sit mål.

- Jeg har fundet ud af, at når jeg bare er mig selv, så lykkes jeg også med at danne de her relationer, som var så vigtige for mig. Jeg er blevet bekræftet i, at jeg egentlig er et godt nok menneske, siger han.

