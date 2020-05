TV2-deltager om porno: Beskidt, ulækkert og forkert

Ulrik Frost fra TV2-programmet 'Porno klædt af' har altid haft et anstrengt forhold til porno, men alligevel er det noget, han har været månedlig forbruger af.

Fem unge pornoforbrugere tager til Barcelona, der er det europæiske centrum for porno, i det nye TV2-program for at blive klogere på pornoindustrien.

For 29-årige Ulrik Frost er porno en velkendt genre. Han har nemlig set porno, siden han var 15 år gammel. Alligevel skammer han sig, hver gang han ser det.

Han får det faktisk dårligt med sig selv, hvilket bunder i en dybere indre konflikt.

29-årige Ulrik Frost sammenligner porno med indre dybe konflikter.

- På den ene side køber jeg med på samfundets dom om, at det her er lidt beskidt, ulækkert og forkert. Det føles lidt, som om, jeg har en lyst, der ikke burde eksistere i mig selv. Jeg befinder mig i den splittelse, at jeg på den ene side fordømmer det, der foregår, hvor jeg får det dårligt. På den anden side forbruger jeg det. Jeg er afhængig af noget, jeg synes, er dårligt for mig selv, siger Ulrik Frost til Ekstra Bladet.

Fem unge danskere drager til Spanien for at udforske pornoindustrien.

For Ulrik Frost betød rejsen til Barcelona, at han kunne se de mennesker i øjnene, der til daglig laver porno.

- Det var meget lærerigt at møde de mennesker, der står bag det, vi allesammen forbruger ekstremt meget af. Jeg beundrer, at de har truffet et valg, der i samfundets øjne bliver fordømt. De indtræder i en industri, vi som samfund har besluttet er ulækkert. Vi vil ikke rigtig kendes ved det, siger Ulrik Frost.

Færdig med porno

I lang tid havde Ulrik Frost flere uforløste problemer, når han så porno, men efter sin tur til Barcelona blev han bevidst om, hvad problemet var.

- Jeg ville se om, jeg kunne forsvare at se porno. Men det er meget grænseoverskridende at undersøge andre menneskers psyke, fandt jeg ud af. Jeg ville ikke have det godt med, at andre ville psykoanalysere mig på grund af mit job. Jeg har lært, at jeg skal holde mig over på min egen banehalvdel. Det er mit issue, siger Ulrik Frost.

I dag kan han ikke huske, hvornår han sidst så porno. Turen har nemlig gjort, at han ikke længere kan tænde på porno, men bliver nødt til at dyrke sex med levende mennesker, hvis han skal mærke sit begær.

Sex & Samfund: - Det er tabubelagt og skamfuldt Pernille Ane Egebæk, der er projektleder for Sex & Samfund, fortæller til Ekstra Bladet, at der er mange, der ser negativt på pornoindustrien uden at have ordentligt kendskab til den. Hun mener, at samfundet skal lære, at det er okay at se porno. Det er hverken ulovligt eller farligt. - Porno er en genre, der er meget tabubelagt i samfundet. Genren har to sider. Der er den porno, der laves under ordentlige forhold, og så er der the dark side, hvor der er tale om vold og misbrug. Det er ofte sidstnævnte, folk forbinder med porno, siger Pernille Ane Egebæk og tilføjer: - Det er tabubelagt og skamfuldt. Jeg tror, det er meget kendetegnende for folk, der ser porno, at de kan have en kamp mod normen og ens egne lyster. Så er der også dem, der er helt okay med det og åbne omkring det. Men desværre er der ikke så mange, der er stolte af det, siger Pernille Ane Egebæk.

