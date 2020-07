TV2-deltager: Skylder forældre kæmpe beløb

22-årige Ulrik Petersen, som denne gang måtte tage sin afsked i 'Hjem til gården' på TV2, havde ikke bare meldt sig til programmet for oplevelsens skyld.

Trods sin unge alder er Ulrik Petersen i gæld efter mange års spilafhængighed, så pengepræmien på en halv million kroner var en stor motivationsfaktor for ham.

Desuden ønskede han at vise sine forældre, at han godt kan tage fat.

- Jeg har ikke været den bedste søn, kan man sige. Jeg tænkte kun på spil og gambling, og derfor havde jeg brug for at vise, at jeg kan yde for at nyde. Før i tiden sad jeg bare inde på mit værelse og gamblede, gik ud for at spise aftensmad, og så gik jeg ind på værelset igen.

- Jeg havde brug for at komme ud og bevise mit værd, og det kunne man jo i programmet. Så det var en af hovedgrundene til, at jeg meldte mig. At jeg kunne vise mine forældre, at jeg ikke bare var den gamle Ludoman-Ulrik, der tog alting for givet. Og så hjælper det selvfølgelig også, at der var en halv million på højkant, så jeg måske kunne komme ud af den gæld, jeg har sat mig selv i, siger han til Ekstra Bladet.

Startede på efterskolen

Ulrik Petersens problemer med gambling begyndte allerede, da han gik på efterskole. Gradvist udviklede det sig, og inden længe fik han problemer med at tilbagebetale de penge, han lånte af sine kammerater.

Efter nogle år modtog hans mor et brev fra en af hans venner, som skrev, at han ville tage Ulrik i retten, hvis ikke tilbagebetalingen kom, og det satte en stopper for spillet - for en tid.

I sommeren 2018 faldt han i igen, men hans far, som havde installeret en GPS i bilen, opdagede det efter få dage.

- Der kunne jeg se, at hvis jeg gør det her igen, så kommer jeg til at ødelægge vores familie. Og min mor var simpelthen også så skuffet, hun kunne ikke snakke med mig, da jeg kom hjem, fortæller Ulrik Petersen.

I dag er der gået knap to år, siden han spillede sidste gang, og han har lovet sine forældre at være åben om alt.

- Jeg har lagt alle kortene på bordet, så at forklare det i et tv-program for hele Danmark, det gør mig ingenting. Jeg ved, der er så mange unge, der har det problem, selvom de måske ikke selv er klar over det. Så at der bliver sat lidt mere fokus på det, det er jeg bare glad for. Det kan ødelægge en familie og livet for den person, der spiller, siger han.

Han ønsker dog ikke at fortælle, hvor mange penge han skylder, men blot at der er tale om en 'fin sjat'.

Ulrik Petersen fortæller, at der er stort sammenhold mellem deltagerne i dag. De har en facebookgruppe, og de holdt også julefrokost sammen. Foto: TV2

Vil hjælpe andre

Selvom drømmen om at vinde 'Hjem til gården' gik i vasken for Ulrik Petersen, har han i den grad mod på at kaste sig ud i noget nyt.

Om to uger flytter han fra barndomshjemmet i Holbæk til Jylland, hvor han skal begynde på pædagog-studiet, og selvom han ingen kender, glæder han sig til at prøve noget nyt.

- Mit mål er at hjælpe unge, der har haft det svært. Det behøver ikke at være med ludomani, det kan også være folk, der bare har fået en skæv start på livet, siger han.

Forholdet til forældrene er også intakt, selvom de var skuffede over hans tilbagefald.

- De har virkelig været gode til at sætte sig ind i, hvordan jeg havde det. Det er nogle seje forældre, jeg har, og jeg kunne ikke have klaret det uden dem, siger han.

'Hjem til gården' sendes søndag aften på TV2 og kan desuden streames på TV2 Play.