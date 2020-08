TV2-deltager stadig mærket af alvorlig ulykke

Benjamin Preisler havde noget, han skulle fortælle 'Landmand søger kærlighed'-deltageren Stine Pedersen i tirsdagens afsnit af TV2-programmet.

For tre år siden var Benjamin nemlig ude for en ulykke, og det var vigtigt for ham at få fortalt hende om episoden.

- Jeg kørte galt og kom til skade med benet, siger Benjamin efterfølgende til Ekstra Bladet og beskriver episoden som en uheldig soloulykke.

Den alvorlige ulykke krævede efterfølgende operation og genoptræning, og det var en 'længere proces', som han beskriver det.

- Jeg flækkede lidt af hoften, brækkede lårbenet og knæskallen samt ødelagde bagerste korsbånd. Jeg brækkede også hånden og fik nogle knubs, siger han.

Stadig mærket

Benjamin er glad for, at han fik fortalt Stine om det.

- Jeg ville egentlig allerede have fortalt hende det på speed-daten, men det hele gik bare så hurtigt, og du ved ... nervøsitet og så videre. Men jeg fik heldigvis mulighed for at fortælle hende det på gruppedaten, for det var noget, hun skulle have at vide. Helt sikkert. Det var vigtigt for mig, for det er jo en del af mig, siger han.

Ulykken er nemlig noget, som stadig påvirker Benjamin til en vis grad her tre år senere.

- Det var også derfor, jeg nævnte det for Stine i programmet. For hvis hun søgte en, der kan hjælpe hende med at gå en hel dag og banke pæle i eller lavet andet hårdt fysisk arbejde, så var det jo ikke mig, fortæller Benjamin, som allerede havde ulykken i tankerne, inden han tilmeldte sig TV2-programmet.

- Jeg kiggede hendes video igennem nogle gange, og selvfølgelig er det (ulykken, red.) noget, jeg havde i tankerne. Hvis nu hun havde sagt, at hun søgte en, der kunne tage med hende ud at løbe eller ride på heste, så havde jeg nok slet ikke skrevet til hende.

Stine Pedersen er den første kvindelige deltager i 'Landmand søger kærlighed'. Foto: Anders Brohus/TV2

Stine Pedersen tog dog beskeden pænt, og hun lod sig ikke slå ud af, at Benjamin ikke

- Det var en rigtig positiv reaktion, hun kom med. Jeg var rigtig glad for, at hun tog så pænt imod det. Det viser også bare meget om Stine, synes jeg. Hun er et åbent menneske og en god person. Det er et stort plus ved hende, fortæller han.

Benjamin var blandt de tre, der fik invitationen om at flytte ind på Stines gård, og tirsdage klokken 20:00 på TV2 kan du derfor følge med i, om kærligheden får lov til at blomstre mellem ham og den kvindelige landmand.