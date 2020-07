TV2-deltagers svære fortid: Homoseksuel og kristen

25-årige Kasper Gregersen, der er medvirkende i TV2-programmet 'Hjem til gården', har haft en svær fortid, hvor han har skullet kæmpe for at blive accepteret.

Kasper Gregersens barndom har været meget præget af det kristne menneskesyn. Han er opvokset i en familie, der er Indre Mission, han har gået på en kristen friskole, og han har været kristen leder for børn og unge. Generelt har han altid været en del af et kristent fællesskab.

Samtidig er Kasper Gregersen homoseksuel, hvilket tidligere har spændt ben for ham. Men han er ikke længere bange for at stå ved, hvem han er.

- Det har været meget svært, fordi man er i et kristent fællesskab og man minder meget om hinanden. Men der er den her udstikker, at jeg er til mænd. Det er ikke normen. Jeg følte mig uden for i lang tid, og jeg kunne ikke være med på denne samme jargon. Jeg havde ikke de samme holdninger til mange af tingene inden for den Indre Mission, siger Kasper Gregersen til Ekstra Bladet.

Allerede i 7. klasse fandt Kasper ud af, at han var til mænd, men han blev hurtigt nødt til at benægte sandheden over for sig selv.

- Det hang ikke sammen med normen i det samfund, jeg kom fra. Jeg lagde min seksualitet på hylden og tænkte 'Nej det passer ikke, det er bare en fase'. Det var først i 9. klasse, at jeg erkendte, at jeg er homoseksuel.

Hvad er Indre Mission? Indre Mission er en folkekirkelig bevægelse, der lægger stor vægt på Biblen som Guds ord og på den personlige tro på Jesus Kristus som frelser. Indre Mission repræsenterer nogle af de mest konservative synspunkter i Folkekirken. De støtter f.eks. ikke kvindelige præster og ægteskab for homoseksuelle.

Flere ville stoppe mig

Efter han erkendte sin seksualitet og valgte at være åben omkring den, var der flere fra den 'hardcore' kerne af Indre Mission, der prøvede at få Kasper Gregersen til omvende sig.

- Jeg blev inviteret hjem til kaffe, helt uskyldigt. Lige pludselig fandt jeg ud af, det var en slags selvhjælp til mig selv. Jeg blev bedt om at lægge en dæmper på mine lyster og udøvelsen af at være homoseksuel. Jeg blev ret harm over det. Vi sad i over to timer og havde en teologisk diskussion omkring, hvad der var vigtigst i biblen i forhold til kristendommen.

Derfor tog han stærkt afstand fra den del af Indre Mission.

- Jeg kigger mere på budskabet med næstekærlighed og det med at være der for hinanden frem for at følge biblen ordret.

Kasper Gregersen har tilmeldt sig 'Hjem til gården' for at få en oplevelse, men samtidig også for at stå frem med budskabet om, at det er okay at tro.

- Jeg føler, at vi i Danmark er ret bange for tro. Det er noget, vi ikke tør røre ved, og det er noget pjat. Tro fylder meget for mange mennesker, uden de måske ved det. Det er vigtigt for mig at vise, at man godt kan tro, selvom man er ung. Det er ikke farligt. Det er en pisse fed måde at have en retning i livet. Det er en måde, hvorpå man kan anskue livet. Man behøver ikke flakke rundt, men man har en vej at følge.

