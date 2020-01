TV2-ekspert revser 'fordummende fjernsyn'

Christian Borregaard fra TV2-succesen 'Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed' ærgrer sig over, at så meget dansk fjernsyn byder på 'kunstig' tv

Onsdag aften var der premiere på en ny sæson af det populære TV2-program ’Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed’ – programmet hvor håbefulde danskere spørger eksperter om hjælp til at finde drømmeboligen.

Programmet går ind i sin niende sæson, og den ene af programmets to eksperter, køberådgiver Christian Borregaard, mener, at programmets succes skyldes, at det indeholder noget, der er for lidt af på dansk tv. Nemlig ægthed.

- Jeg synes, det er ordentligt tv. Vi opfører os ordentligt, og vi vil gerne have, at det, der sker, er det, der bliver vist. Vi er ikke ude på at tilrettelægge noget. Det er ægte, der er ikke nogen, der har stået og påvirket, hvad der skal ske, eller hvad der skal siges, og det er der for lidt af i dansk tv, siger han til Ekstra Bladet og fortsætter.

- Vi prøver at undgå, at vi gør tingene for amerikaniseret i vores program. Selvfølgelig har vi aftalt noget omkring programoplægget, men alt andet, der sker, er helt ægte og helt naturligt. Vi gør ikke ting om med mindre, det er tvingende nødvendigt, og det tror jeg, folk godt kan lide.

Hvad er problemet med, at det bliver amerikaniseret?

- Jeg synes, nogle programmer i dansk tv bliver for tilrettelagt, hvor man opfinder dramaer og skænderier for at skabe spænding. Det bliver nærmest til en lille film, og det er fordummende. Det er seerne ikke tjent med, for jeg tror, at der er mange, som ikke gennemskuer det, siger Christian Borregaard og understreger, at det naturligvis ikke gælder alt dansk tv.

Afviser forhandlingsfup

Christian Borregaard er ofte blevet spurgt til programmets klimaks – nemlig forhandlingen om det hjem, som deltagerne har set sig lune på. Og her erkender han, at man har forberedt sig lidt, men selve forhandlingen er pivægte.

- Mange tror, forhandlingen er aftalt, men det er den ikke. Det eneste, der er aftalt på forhånd, er, at mægler sidder klar ved telefonen og har en direkte kontakt til sælger. Det skyldes, at vi sidder klar med et helt filmhold, men selve forhandlingen er ægte, understreger han og påpeger, at forhandlingen dog klippes til, da den nogle gange varer mellem to og tre timer.

Christian Borregaard og Sara Lygum er eksperterne i programmet. Foto: Per Rasmussen/TV2

I den nye sæson kommer Christian Borregaard og ekspertkollegaen Sara Lygum atter engang landet rundt i jagten på drømmeboligerne på et presset boligmarked.

- Det bliver hårdere og hårdere at følge med, det går simpelthen så stærkt, når boligerne kommer i udbud. Selv ude på landet er priserne skruet op, men vi tager imod udfordringen og kommer i mål. Der er bare ikke så meget at vælge imellem mere. Det er sådan markedet er, og det gør kun udfordringen større, siger han og runder af.

- For 10 år siden, da finanskrisen rasede, kunne man gå længe om den varme grød og byde sælger ned. Det kan man ikke nu. Som boligkøber i 2020 skal man være knivskarp, klar til at slå til og vide, hvad man har at købe for. Sådan er det bare i disse tider.

Den niende sæson af ’Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed’ ruller over skærmen onsdage kl. 20.00 på TV2.