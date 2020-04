TV2 i banko-brøler

Lige knapt 800.000 mennesker samledes lørdag aften foran flimmeren, da komikerne Mark Le Fêvre og Melvin Kakooza spillede banko med danskerne på TV2 i den bedste sendetid.

Men ikke alt var, som det skulle være, da de håbefulde seere tastede deres private og personlige oplysninger ind for at deltage i spillet.

Sikkerheden i forbindelse 'Banko med Mark og Melvin' var ramt af en alvorlig brist.

TV2 er krøbet til korset og har erkendt brøleren, der betød, at folks private oplysninger har ligget tilgængeligt for andre.

Alle, der deltog i spillet, har modtaget en mail, hvor TV2 blandt andet skriver:

'Da du tilmeldte dig med din e-mailadresse og telefonnummer på bankobanko.dk, gemte vi begge oplysninger, så vi kunne kontakte dig i tilfælde af, at du vandt. Desværre er vi efterfølgende blevet opmærksomme på, at der var en uhensigtsmæssighed i tilmeldingen på bankobanko.dk.

I den periode, fra du tilmeldte dig, og frem til programmet sluttede lørdag klokken 21.00, har det været muligt for andre at finde frem til dit telefonnummer - og alene dit telefonnummer - hvis de indtastede din e-mailadresse på bankobanko.dk'.

Ekstra Bladet har modtager flere mails fra seere, hvis oplysninger ikke blev håndteret med den forventede sikkerhed, og TV2s digitale produktchef, Anders Schäffner, beklager fejlen.

- I processen hen imod lørdagens bankospil arbejdede vi på at skabe et enkelt og ukompliceret tilmeldingssystem, så mange danskere havde mulighed for at spille banko. I denne proces skete der en fodfejl, og konsekvensen var, at en person, som kender en anden bankospillers e-mailadresse, kunne søge og slå den pågældendes bankospillers telefonnummer op. Det beklager vi meget, skriver han i en mail til Ekstra Bladet.

Her fortæller han også, at intet tyder på, at folks oplysninger rent faktisk er blevet misbrugt.

- For bankospillerne har det – såvidt vi kan se – ikke haft konsekvenser. Intet tyder på, at uvedkommende har forsøgt at opslå og misbruge et telefonnummer på en anden person, hvis e-mailadresse de kendte. Men for en ordens skyld og for en sikkerheds skyld har vi valgt at orientere alle de tilmeldte bankospillere – også selvom intet indikerer, at telefonnumre skulle være tilgået af udefrakommende, skriver han og understreger, at der er stor fokus på, at det ikke gentager sig.

- Det er fuldstændig sikkert, at denne fejl ikke kommer til at ske igen, lover han.

Hvor mange, der har været ramt at sikkerhedsbristen, vil TV2 ikke fortælle.

- Potentielt alle, der havde tilmeldt sig – og alligevel formentlig ingen. For som sagt tyder intet på, at uvedkommende har forsøgt at opslå og misbruge et telefonnummer på en anden person, hvis e-mailadresse de kendte, lyder det fra Anders Schäffner.