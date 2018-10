TV2 i kæmpe bommert: Uklogt og amatøragtigt

TV2 har jokket i spinaten allerede før mandagens premiere på den længe ventede serie 'Kriger'.

Det mener flere eksperter, efter kanalen har udsendt en e-mail, hvori det fremgår:

- Mht. anmeldelser skal jeg lige sige, at vi har klausuleret alle anmeldelser til efter premieren (med mindre de sniger sig op på 4 stjerner eller mere, så må I gerne bringe på forkant).

Dermed forsøger kanalen at sikre sig, at der kun kommer positive ytringer forud for premieren, og at folk dermed strømmer til flimmerkassen i forbindelse med mandagens premiere.

Besynderligt

Meldingen undrer Mark Ørsten, der er professor i journalist på Roskilde Universitet.

- Jeg synes, at det virker som en uklog, besynderlig og meget amatøragtig udmelding, lyder det fra Mark Ørsten over for Berlingske.

Også anmelder Nanna Frank Rasmussen, der sidder i bestyrelsen for 'Forenede Kritikere' kritiserer ordlyden i mailen.

- Jeg synes, at det er helt uhørt, at et tv- eller filmselskab forsøger at styre offentliggørelsen af anmeldelser. Faktisk er jeg lidt i chok over, at man kan finde på at udsende sådan noget til den fri presse, siger Nanna Frank Rasmussen til Berlingske.

Burde ikke ske

Ekstra Bladet har været i skriftlig kontakt med Katarina Brøchner, der fungerer som pressechef for TV2. Hun erkender, at man har begået en bommert.

- Det skyldes kort fortalt en uheldig intern misforståelse. På 'Kriger' var der et ønske om at åbne op for anmeldelser forud for premieren, hvor vi normalt klausulerer til efter premieren, men noget er åbenlyst gået galt i bestræbelserne på at gøre det på en ny måde.

- Kan du forstå, hvis folk undrer sig over, at kun positive anmeldelser må udkomme inden programmet?

- Ja, det kan du tro, jeg kan, og jeg vil godt understrege, at det på ingen måde er i tråd med vores normale praksis at lade klausuler være afhængige af anmeldernes indhold. Og det har vi bestemt ingen planer om at ændre på.

- Hvordan kan sådan en fejl ske?

- Det burde det heller ikke, og jeg beklager, at det er sket. Men som sagt beror det på en misforståelse. Det er simpelthen gået for hurtigt.

- Har det fået konsekvenser, og hvornår må anmeldelserne så vitterligt udkomme, så folk kan læse dem?

- Jeg blev bekendt med klausuleringen i går og har efterfølgende fået rettet fejlen og videregivet min beklagelse til de anmeldere, den var nået til frem til. Anmeldere er selvfølgelig velkomne til at publicere deres anmeldelse, når som helst uanset hvor mange stjerner, hjerter eller lignende den måtte have.