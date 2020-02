TV2 i kæmpe brøler: - Vi beklager

Første liveshow på TV2 gik langt fra efter planen.

Først var der problemer med lyden, siden oplevede flere seere problemer med at logge ind på TV2 Play og sidst, men ikke mindst kunne flere seere ikke logge ind på deres 'X Factor'-app, hvor de ellers blev opfordret til at stemme på deltagerne.

Færdig i 'X Factor'

Det fik flere rasende seere til tasterne på TV2's Facebook og i Ekstra Bladets liveblog.

'Det er fandeme dårlig stil', skrev en.

'Få styr på det lort', skrev en anden.

Det var Nicklas, der trak det korteste strå fredag aften, og han måtte derfor forlade 'X Factor' som den første. Foto: Aleksander Klug

På grund af de store problemer med 'X Factor'-appen måtte Sofie Linde midt i liveshowet fra scenen deklarere, at det i aftenens anledning var gratis at stemme på sms på grund af de tekniske problemer.

Nu forklarer TV2, hvad der gik galt under aftenens liveshow.

- Nogle brugere oplevede i løbet af første halvdel af 'X Factor' problemer med at logge ind med deres TV2 Login på 'X Factor'-appen og TV 2 PLAY, lyder det fra Anders Schäffner, Digital produktchef på TV 2.

Dyster hemmelighed: - Jeg levede på en løgn

- For at sikre, at alle brugere altid har samme mulighed for at stemme i X Factor, gjorde vi sms-stemmerne gratis, da vi blev bekendte med problemet, så alle kan deltage i afstemningen på lige fod, og deltagerne i programmet sikres den mest fair konkurrence. Det er langt fra alle vores brugere, der er ramt, men vi beklager over for de berørte, og arbejder på højtryk for at løse problemet.

Du kan se andet liveshow fredag aften klokken 20 på TV2 og TV2 Play.