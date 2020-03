TV2 i shitstorm efter søndagsfilm: 'Hvad sker der for jer?!'

Selvom der var blevet reklameret for den hele ugen, valgte TV2 i sidste øjeblik at skifte deres planlagte film 'Kingsman: The Golden Circle' ud søndag aften.

Det sker, efter at der på TV2s Facebookside blev kommenteret, om man ikke synes, det var lige i overkanten at vise en film, der omhandlede en virus.

Det gav TV2 brugeren ret i.

TV2 kunne godt se fornuften i at skifte filmen ud. Foto: Facebook

Derfor kunne danskerne søndag aften i stedet sætte sig til at se 'I feel pretty' med Amy Schumer i hovedrollen i stedet for film nummer to i den britiske spionserie.

Vrede kommentarer

Beslutningen er dog langt fra faldet i god jord og på TV2's Facebookside. Der kan man lige nu læse flere opslag fra brugere, der kritiserer den 'politiske korrekthed' ved at fjerne en film, fordi den handler om en virus.

'Hvad sker der lige for jer? I tager en en fed film, som i har reklameret massivt for hele ugen, af programmet fordi nogle få har fundet det anstødeligt. Og i vælger så en kærlighedsfilm i en tid hvor vi opfordres til ikke at kramme og sidde for tæt. I burde skamme jer', skriver en bruger.

'Tv2 har i fuldstændig tabt sutten. Kingman er squ da fiktion, så sent som i aftes sendte i en teaser. Også piller i den af.... Vor herre bevare os for en gang bavl', skriver en anden.

'Stemmer i med alle andre. Det er simpelthen under al kritik at ændre program. Vi var mange der havde set frem til aftenens film', skriver en tredje.

Og sådan fortsætter de mange kommentarer fra danskere, der ifølge eget udsagn nærmest alle sammen havde glædet sig hele ugen til at se filmen.

Ingen virus

'Kingsman: The Golden Circle' omhandler agenten Eggsy, der i filmen skal stoppe narkobaronen Poppy, fordi hun har forgiftet de stoffer, hun sælger til folk. Hendes mission er at få alle stoffer legaliserede, ellers vil hun ikke give modgiften til dem, hun har forgiftet.

Der er derfor ikke tale om en reel virus i filmen, men tanken om giftige stoffer var altså nok til, at TV2 skiftede filmen ud.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar omkring udskiftningen af filmen fra TV2, men de er endnu ikke vendt tilbage på vores henvendelse.