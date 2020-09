TV2 indkalder til krisemøde om sexisme

TV2 har på mange måder været centrum i den seneste tids fokus på sexchikane mod kvinder i mediebranchen.

Sofie Linde, der er vært på TV2's seersucces 'X Factor', åbnede diskussionen om sexchikane, da hun var vært for årets på årets Zulu Comedy Galla.

Kort efter skrev en række kvindelige TV2-ansatte et åbent brev, hvor de støtter tv-vært Sofie Lindes protest mod sexisme i branchen. 1615 kvinder i mediebranchen skrev under på erklæringen.

Senest kom TV2's nyhedsdirektør, Mikkel Hertz, i skudlinjen, da han i søndagens udgave af 'Presselogen' skulle stå på mål for beslutningen om at de kvindelige journalister, der havde skrevet under på støttebrevet, var erklæret inhabile i forhold til at dække den konkrete sag.

Nu indkalder TV2 til et krisemøde for at diskutere sexisme og 'kultur' på TV2-stationen. Det skriver Jyllands-Posten, der har fået bekræftet oplysningerne af hovedtillidsmand for TV 2 Lennart Steen:

- Vi har brug for at mødes og tale ud. Og ja, det handler om kulturen i nyhedsafdelingen, fortæller han til Jyllands-Posten om mødet, der finder sted klokken 14.

Ekstra Bladet er i besiddelse af mødeindkaldelsen - sendt af nyhedschef Jacob Kwon. Der står følgende:

'Kære alle

Det er nok ikke for meget at sige, at der er en vis uro i Nyhedsafdelingen på baggrund af debatten om sexisme og MeToo. Der er mange spørgsmål, der trænger sig på - både om kulturen bredt, men også om mere specifikke ledelsesbeslutninger, der er taget indenfor den seneste uges tid.

Derfor vil jeg gerne invitere jer til et stormøde klokken 14, hvor ledelsen i form af Anna Stig, Ulla Pors og jeg selv redegør for, hvordan vi griber denne sag an'.

Nyhedsdirektør i DR, Mikkel Hertz, deltager ikke i mødet af helbredsmæssige årsager.

Det oplyser han over for Ekstra Bladet:

- Jeg er indlagt. Jeg er på sygehuset. Jeg skal operereres. Årsagen er privat, men det er ikke, fordi man synes, at det er noget galt med hovedet, siger Mikkel Hertz.

Nyhedsdirektøren afviser at gå i detaljer med mødets indhold.

- Det kan jeg ikke, for jeg har været på sygehuset hele dagen, og mødet blev indkaldt i dag, og jeg er orienteret om det over mail.

- Jeg har af gode grunde ikke deltaget i beslutningen om at holde mødet, fordi beslutningen blev truffet i dag, siger han.