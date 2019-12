TV2 jubler: Ny julekalender sætter vild rekord

Seerne følger med i 'Tinka og Kongespillet' i stor stil, og TV2 glæder sig over, at julekalenderne nu har skrevet danmarkshistorie.

De danske tv-seere har siden 1. december igen fået mulighed for at følge med hos Tinka, da TV2 valgte at give nyt liv til nissen fra succesjulekalenderen 'Tinkas juleeventyr' fra 2017.

Efterfølgeren, der har titlen 'Tinka og Kongespillet', har indtil videre også været en succes blandt seerne, der hver aften har siddet klistret til skærmen for at følge med i det næste kapitel. Det viser nye tal fra Kantar Gallup.

'Tinka' klar til at droppe ud af gymnasiet

Selskabet leverer hver mandag eftermiddag opdaterede seertal fra den seneste uges tv-udsendelser, og her har 'Tinka og Kongespillet' placeret sig solidt i toppen.

Faktisk er hvert af de syv afsnit, der i sidste uge blev sendt, placeret på én af de øverste syv pladser over ugens mest sete tv-programmer. Søndagens afsnit topper listen med 1.040.000 seere, mens fredagens afsnit ligger på syvendepladsen med 814.000 seere.

Og det er aldrig sket før, at én julekalender har sat sig på de syv øverste pladser over de mest sete tv-programmer i samme uge. Det oplyser Michael Hansen, redaktør i TV2's kommunikationsafdeling, til Ekstra Bladet, og han er derfor naturligvis en tilfreds mand.

- Det er helt exceptionelt og aldrig set før. Det hjælper selvfølgelig, at håndbold-VM ikke bliver spillet i Europa, så kampene bliver spillet midt på dagen. Hvis det havde været om aftenen, så kunne en af de kampe måske have sneget sig ind, siger han og slår fast, at han stadig ser det som en stor præstation.

Se også: Dansk sangerinde efter slem sygdom: Sådan går det nu

Hvert program hos Kantar Gallup får en vurdering på 1-5, der er baseret på mindst 70 bedømmelser af det enkelte program. Her ligger 'Tinka og Kongespillet' med en vurdering på 4,4, som Michael Hansen er godt tilfreds med.

- Julekalenderen kom også med et godt udgangspunkt. Den første var meget populær i 2017, hvor den lå med en vurdering på 4,3, siger Michael Hansen og fortæller, at årets julekalender også er særdeles populær på TV2Play.

'Tinka og Kongespillet' sendes hver dag klokken 20:00 på TV2.