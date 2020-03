TV2 med trist nyhed: - Det gør mega ondt

I april skulle der på TV2 Zulu have været premiere på den længe ventede dramaserie 'Alfa', der er lavet af brødrene bag filmen 'Mens vi lever' og 'Kollision', Mehdi, Misam og Milad Avaz.

Men kort før premieren har TV2 valgt at udskyde premieren til 2021 på grund af coronavirus.

På Facebook bekræfter Milad Avaz de triste nyheder.

'Det skulle kun være et spørgsmål om tid, før ringene i vandet også væltede vores båd. Vi er utroligt kede af at skulle meddele, at premieren på vores færdigproducerede serie, ‘GROW/ALFA’, fra TV 2’s side er blevet udskudt til 2021 for at rationere deres fiktionsprojekter'.

'Det gør naturligvis mega ondt, efter flere års kompromisløst arbejde og hast, at nu skulle vinke farvel til glædesøjeblikket af at vise jer alle, hvad vi har lavet. Men vi slikker vores sår og betragter os selv som heldige, at konsekvenserne af sådan en tid ikke er større, end de er', lyder det videre fra Milad Avaz.

Han fortæller ligeledes, at udskydelsen kommer til at betyde, at serien kommer til at kunne ses i andre lande, før man kan se den i Danmark.

Flere udskydelser

'Alfa' er langt fra det første program, TV2 har valgt at udskyde. Eksempelvis blev programmer som 'Stormester' og 'Hjem til gården' også udskudt kort inden premieren.

- Vi har en del programmer, som ikke kan leveres på grund af corona, fordi Danmark står stille. Derfor er det vigtigt for TV2 at sikre, at vi kan sende godt indhold nu og fremover. Derfor har vi kigget på vores stærke tilbud til danskerne, og for at sikre, at der også er godt indhold til danskerne på den anden side, har vi blandt andet valgt at udskyde 'Alfa', som er en rigtig stærk serie, siger Katrine Vogelsang, der er fiktionschef på TV2 til Ekstra Bladet.

Se også: Seere tordner mod TV2: - I burde skamme jer

- Der er jo en del danskere derude, der er trætte af, at de gode serier og programmer bliver udskudt, når det er nu, de er hjemme og kan se det. Hvad skal vi sige til dem?

- Det forstår jeg godt, men det handler ganske enkelt om, at vi også er nødt til at sikre, at der er godt indhold senere, og at det er et stærkt TV2, der kommer ud på den anden side. I forhold til 'Alfa' er der virkelig noget at glæde sig til.

Kan ikke ses i Danmark

Ifølge fiktionschefen vil det ikke være muligt for danskere at tilgå 'Alfa', før den får premiere i Danmark, selvom den kommer til at blive sendt i andre lande først.

- På et stort fiktionsprojekt, er der flere internationale samarbejdspartnere, der er inde over. De fortsætter med at sælge serien i resten af verden, selvom vi rykker premieren i Danmark, siger hun.

Se også: Går i flæsket på minister

Katrine Vogelsang understreger, at de på TV2 er ærgerlige over, at de er nødt til at udskyde planlagte programmer i øjeblikket.

- Jeg synes især, det er ærgerligt for hold og skuespillere, der har knoklet og glædet sig til, at deres arbejde skal ud. Når det er sagt, er jeg overbevist om, at danskerne også godt vil have et stærkt TV2 næste år og ikke kun nu her, mens de er hjemme, siger hun og tilføjer:

- Det er en særlig situation for alle - også TV2. Alle mærker det, og det ville være mærkeligt at tænke, at fiktionen gik helt forbi, lyder det fra Katrine Vogelsang.

Brødre i hovedrolle

'Alfa' handler om politimanden Jakob og hans bror Adam, som er nyuddannet børsmægler, men sætter sig for at starte Danmarks største narkokartel.

De to brødre bliver spillet af de to brødre Andreas og Sebastian Jessen, der spiller over for hinanden for første gang.

Derudover bliver de gjort selskab af andre store skuespillere, heriblandt Lars Mikkelsen, Henning Jensen og Thomas Levin.

TV2-vært bombarderes med henvendelser: Siger stop for nu