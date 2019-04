TV2 News snupper DR-profil

'DRs politiske korrespondent Uffe Tang skal bruge sin solide politiske viden og erfaring på en ny måde, når han til august bliver ny studievært på TV2 News', lyder det i en netop rundsendt pressemeddelelse fra TV2.

47-årige Uffe Tang skifter efter 13 år på Christiansborg, først for Berlingske og de senere år for DR, hvor han bl.a. også har været politisk redaktør.

Uffe Tang, der er uddannet på Danmarks Journalisthøjskole i 1999, har også været på Morgenavisen Jyllands-Posten og Berlingske Tidende.

- Uffe Tang kommer til News med en stærk journalistisk historie. Hans seriøse politiske journalistik vil virkelig komme til sin ret som vært hos os, der følger dansk politik tættere end nogle andre medier herhjemme. Jeg synes, det er et perfekt match, siger Ulla Pors Nielsen, chefredaktør for TV2 News.

Uffe Tang bliver på DR, til det kommende folketingsvalg er overstået. Foto: TV2

Krævende nyhedsværtsjob

- TV 2 News har udviklet sig til at være en central og helt afgørende del af nyhedsformidlingen i Danmark. Så jeg er meget stolt over, at jeg får mulighed for at blive en del af holdet. At være vært på TV 2 News er måske det mest krævende nyhedsværtsjob, der findes, så det er med en stor portion ydmyghed, jeg går ind til opgaven. Det bliver både spændende og lærerigt, siger Uffe Tang.



Uffe Tang, der er født i 1971 i Grønbjerg ved Ringkøbing, modtog i 2009 FUJ Prisen for afdækningen af Udlændingeservices vildledning af danske statsborgere om deres mulighed for familiesammenføring - og var nomineret til Cavlingprisen for dækningen af samme sag i 2008.



Han begynder på TV2 News til august 2019, efter det forestående folketingsvalg.