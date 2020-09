TV2 overrasker: Aldrig set før

Det siger de selv

Britt Bendixen: Har det godt igen

- Jeg glæder mig så meget til at vende tilbage til 'Vild med dans'. Jeg har fået det rigtig godt igen og føler mig stærk og godt tilpas ved at indtage dommerbordet på ny. Jeg har jo været væk i et år og fulgte med i sidste sæson som publikum, så jeg føler, at det er en helt ny begyndelse for mig, selvom jeg har siddet ved dommerbordet i 15 år. Det fantastiske med 'Vild med dans' er jo, at oplevelsen er forskellig hver eneste år, så jeg er simpelthen så spændt på at komme i gang.

- Jeg glæder mig meget til at samarbejde med Marianne og sidde ved dommerbordet med hende for første gang. Vi har kendt hinanden i mange år, og jeg kan huske Marianne helt tilbage fra dengang, hun var turneringsdanser. Jeg har altid beundret hende - hun er en fantastisk dygtig danser og dansetræner og nu også en fantastisk dommer i 'Vild med dans'. Jeg blev glad og overrasket over, at der blev plads til os begge ved dommerbordet i år. Det er første gang nogensinde, at vi sidder fem ved dommerbordet - det bliver rigtig sjovt!

Marianne Eihilt: Meget beæret

- Jeg glæder mig meget til at være en del af dommerpanelet igen og er meget beæret over at få sådan en skøn opgave og en sæson mere. Det var en kæmpestor og rørende oplevelse sidste år, og jeg går meget ydmygt til opgaven, da jeg ved, hvor meget dansen og konkurrencen betyder for de 12 par.

- Jeg synes, det er super skønt, at vi alle fem skal være med i dommerpanelet i år, og at vi er så forskellige typer, som vi er. Britt er en ener, og jeg har savnet hendes store armbevægelser, skønne kommentarer og hyggelige væsen - og jeg er sikker på, at det kommer til at fungere super godt. Og så betyder det rigtig meget for mig, at jeg ikke er kommet til på bekostning af en anden dommer - det ville jeg have haft det utroligt svært med, da jeg synes, de alle gør det super godt.