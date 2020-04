TV2-par i skænderi: - Det er ret privat

- Til at starte med syntes jeg ikke, at det var særligt fedt, hvis det skulle vises på tv, siger Maja Svanborg om reol-opgøret med sin mand

Bølgerne gik højt mellem ægteparret Maja og Anders Svanborg i aftenens afsnit af TV2-programmet 'Sommerdrømme'.

Her dyster de to vestjyder mod tre andre par om at vinde et sommerhus i Hvide Sande til en værdi på omkring to millioner kroner.

Det burde kun være modstanderne, Maja og Anders kæmper mod, men da stuen i sommerhuset skulle laves, kom de i infight med hinanden.

Maja bliver sur på Anders, da han er gået i gang med at bygge en reol, uden at spørge hende.

- Så det der med at inddrage hinanden, det er slut med det, bider hun blandt andet af sin mand i programmet,.

Parret fortæller til Ekstra Bladet, at skænderiet var noget mere voldsomt, end det fremgår af programmet.

- TV2 har været søde ved os, vil jeg sige, siger Anders Svanborg.

Det sætter hans kone stor pris på.

- Det er ret privat at have sådan et skænderi, og til at starte med syntes jeg ikke, at det var særligt fedt, hvis det skulle vises på tv. Men selvfølgelig skulle det det. Det var jo sådan, det var, og egentlig synes jeg, at det er meget fint at vise, at alt ikke er lyserødt. Vi var trætte, havde ikke sover ret meget, men vi havde til gengæld knoklet på huset, siger Maja Svanborg.

'Sommerdrømme' I 'Sommerdrømme' dyster fire par om at vinde det sommerhus i Hvide Sande, som de i programmet sætter i stand. Alle par starter med en nybygget skal af et sommerhus, som de så skal gøre færdigt rum for rum. Hver uge kåret en ugevinder, der får en fordel, når næste rum skal fikses. De fire par har hver 310.000 kroner til deres byggeri. Den endelige vinder af programmet vinder sommerhuset til en værdi af cirka to millioner kroner.

Det er ikke overraskende for parret, at de ville skændes lidt undervejs i byggeriet af deres drømmehus.

- Sådan er det bare nogle gange mellem os, så vi vidste godt, at det nok ville ske under 'Sommerdrømme'. Ofte er det sådan, at det er kvinden, der står for indretningen, og manden der bygger ting. Men jeg vil også være med i indretningen, og så kan det godt slå lidt gnister nogle gange, erkender han.

Ifølge Maja Svanborg er det noget, parret arbejder på.

- Men vi er frygteligt stædige begge to, og så kommer man ikke rigtigt nogle vegne, siger hun.

De fire par i 'Sommerdrømme' og vært Pelle Emil Hebsgaard. Foto: Jørn Deleuran/TV 2

Ifølge tv-ægteparret håndterer de ofte deres uenigheder ved at benytte østers-metoden og klappe i overfor hinanden.

- Ja, så siger vi ikke så meget til hinanden i nogle timer eller dage, men vi er blevet meget bedre til at sætte os ned og tale om tingene, siger Maja Svanborg.

Du kan følge parret byggeprojekt onsdag klokken 20 på TV2 i 'Sommerdrømme'.