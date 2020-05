TV2-par: Mødte hinanden ved et tilfælde

For ti år siden havde Cassia og Charles Christensen næppe gættet på, at de skulle dyste i byggeteknik og indretningsevner mod tre andre par i Hvide Sande for at vinde et sommerhus.

Ægteparret fra Frederikshavn kan hver onsdag aften opleves i TV2-programmet 'Sommerdrømme', men deres fælles eventyr startede i 2010, da de tilfældigt stødte på hinanden på en strand i Brasilien.

- Jeg boede i en by ved stranden, hvor jeg arbejdede, og Cassia kom fra São Paulo og var på ferie dernede med en veninde. Og så sad jeg nede på stranden, og så kom vi til at kigge på hinanden, fortæller Charles, 63, til Ekstra Bladet, og Cassia, 54, tilføjer med et grin:

- Charles kiggede på min bikini, og jeg kiggede på hans blå øjne.

Cassia forlod sin tilværelse og sit arbejde hos politiet i São Paulo og flyttede efter nogle år med Charles til Frederikshavn, hvor de nu bor.

Og turene med Charles i sommerhus i det danske sommerland fik hende overbevist om, at de skulle melde sig til TV2-programmet.

Ekstremt hårdt

Til at starte med var Charles langt fra overbevist om, at det var en god idé at deltage i 'Sommerdrømme', og da de stod midt i det syv uger lange forløb med byggematerialer og TV-folk omkring sig, var der da også tider, hvor han følte sig hårdt presset.

- Det var ekstremt hårdt fysisk, og når man hele tiden bliver presset sådan, føler man, at man ikke kan lave det godt nok. Men når det så er sagt, så var det også skide sjovt. Vi havde det jo hyggeligt med de andre tre par, siger han.

Og det hårde pres gik sjældent ud over forholdet mellem de to.

- Vi har aldrig været uvenner, men vi kom da sådan lidt op at toppes dernede, fordi man bliver presset, stresset, mangler søvn, og man er sulten. Og det gjorde sig nok gældende for alle parrene, at vi på nogle tidspunkter hakkede lidt på hinanden. Men vi er da sammen endnu, siger Charles.

Cassia er ikke i tvivl om, at det har været gavnligt for dem at deltage.

- Vi har lært meget om os selv og om at arbejde under pres. Jeg har også lært meget om, hvor mine egne grænser går, for jeg har aldrig før prøvet at arbejde på den måde i længere tid uden at sove, spise og tage bad, siger hun.

'Sommerdrømme' I 'Sommerdrømme' dyster fire par om at vinde det sommerhus i Hvide Sande, som de i programmet sætter i stand. Alle par starter med en nybygget skal af et sommerhus, som de så skal gøre færdigt rum for rum. Hver uge kåret en ugevinder, der får en fordel, når næste rum skal fikses. De fire par har hver 310.000 kroner til deres byggeri. Den endelige vinder af programmet vinder sommerhuset til en værdi af cirka to millioner kroner.

Om at blive genkendt

Deltagelsen i TV2-programmet har også betydet en mindre omvæltning for parret i deres nordjyske hverdagsliv, hvor de nu må vænne sig til at blive genkendt på gaden.

- Vi var i Sæby forleden dag og stod og snakkede med nogle venner. Så kom der en dame og brød ind for at sige, at hun synes, vi gør det godt, og at hun hepper på os. Jeg stod bare og kiggede og tænkte, hvem dælen er hun. Der er så mange, der genkender os, og det er fint nok, siger Charles.

Cassia arbejder som pædagogmedhjælper, og hun får også kæmpe opbakning på arbejdet.

- Børnene i børnehaven, hvor jeg arbejder, hepper alle sammen på os. Det er så sjovt, siger hun.

Du kan følge Cassia og Charles Christensen og de tre andre par i 'Sommerdrømme' på TV2 og TV2 Play hver onsdag frem til finalen 20. maj.