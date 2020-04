TV2-par venter barn

I aften kan du se ægteparret Maja og Anders Svalborg kæmpe og knokle for deres drøm om at vinde et sommerhus i Hvide Sande i TV2-programmet 'Sommerdrømme'.

Senere denne sommer går et andet af parrets store ønsker i opfyldelse, når de bliver forældre igen.

Maja Svalborg er gravid og venter parrets tredje barn, som ventes til verden i midten af august.

- Vi skal have en pige mere, fortæller Anders Svalborg, der i forvejen har døtrene Svala og Siv med Maja.

Han fortæller, at de altid gerne har villet have tre børn, så den lille ny bliver den sidste.

- Maja har tre søskende og jeg har en enkelt, så jeg tror altid, at vi har haft en idé om, at vi gerne vil have tre børn. Og jeg tror også, at Maja har fået nok. Hun har været hårdt ramt af kvalme hver gang, siger han, inden Maja Svalborg afbryder.

- Især denne her gang. Jeg kaster op hver dag. Jeg skal hele tiden spise lidt, for hvis min mave er tom, kaster jeg op. Men ellers har jeg det fint, siger Maja Svalborg, der grafisk desginer.

Anders Svalborg er møbelsnedker med eget firma. Derfor ligger det lige til ham at gå i krig med byggeriet af drømme-sommerhuset.

- Vi meldte os ikke til 'Sommerdrømme', fordi vi gerne vil i fjernsynet. Men vi havde i lang tid kigget efter et sommerhus i området, og så sendte Maja en ansøgning afsted. Vi troede egentlig ikke, at de ville have sådan to vestjyder med i programmet, men det kom vi, og det har været sådan en god oplevelse, siger han.

'Sommerdrømme' I 'Sommerdrømme' dyster fire par om at vinde det sommerhus i Hvide Sande, som de i programmet sætter i stand. Alle par starter med en nybygget skal af et sommerhus, som de så skal gøre færdigt rum for rum. Hver uge kåret en ugevinder, der får en fordel, når næste rum skal fikses. De fire par har hver 310.000 kroner til deres byggeri. Den endelige vinder af programmet vinder sommerhuset til en værdi af cirka to millioner kroner.

Den store berømmelse efter at have været på landsdækkende tv i primetime hver uge de seneste uger er udeblevet, og det passer parret godt.

- På grund af corona har vi ikke været ret meget ude, og hos vores lokale købmand kender alle os, så der er ingen forskel. Jeg bemærkede dog, at folk kiggede lidt efter mig, da jeg var i Herning efter nogle varer til mit firma i går. Men folk holder jo afstand og kommer ikke lige over og snakker, siger han.

I aften kan man se Maja og Anders Svalborg i fuld sving med hammer og sav i 'Sommerdrømme' på TV2 klokken 20.