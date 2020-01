TV2-profil scorer nyt job: Skifter til konkurrenten

Kristian Ring-Hansen Holt, der er kendt som vært på TV2 News, skifter til konkurrenten DR og bliver ny vært på 'Aftenshowet'.

Det afslører DR i en pressemeddelelse.

Se også: Fastholder Kategorina i 'Lykkehjulet': - Vi havde ikke mænd i spil

'Jeg glæder mig helt vildt til at vende hjem til DR igen. Særligt glæder jeg mig til at komme i øjenhøjde med seere, gæster, og holdet bag Aftenshowet, og navnlig glæder mig til at lave interviews, hvor der bliver mere tid til at lytte undervejs', siger han om det nye job og fortsætter:

'Jeg mødte forleden holdet bag Aftenshowet – og det kammeratskab der er her er unikt, og jeg glæder mig til at bruge min tid sammen med dem snart', siger han videre.

På Instagram byder Ulla Essendrop, der er vært på 'Aftenshowet', den nye vært velkommen.

'Giv en stor, varm velkomst til vores nye værtskollega på Aftenshowet: Kristian Ring-Hansen Holt. Vi skal lige have lært hele hans navn, og han skal lige lære vores humor at kende', skriver hun til et billede af hele værtsholdet og fortsætter:

'Men vi ved allerede nu, at han er skarp, sjov og dygtig. Og oven i købet en flink fyr. Så vi glæder os umådeligt, til at få ham ind i teamet', skriver hun videre.

Se også: Deler hudløst ærligt billede: Nu hyldes DR-kendis

DR er ikke fremmed for Kristian, da han tidligere har været vært på nyhedsmagasinet ’19 Direkte’ på DR1. Krstian Ring-Hansen Holt starter på 'Aftenshowet' 2. marts.

Den tidligere TV2-vært kommer til at gøre værterne Ulla Essendrop, Mark Stokholm og Mette Bluhme Rieck selskab på 'Aftenshowet' og bliver dermed programmets nye ansigt, efter Lise Rønne har valgt at stoppe.