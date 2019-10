TV2 snupper profil kendt fra DR

Maya Ilsøe er blandt meget andet kendt som hovedforfatteren bag tre af DR’s største dramasucceser i de seneste 15 år, nemlig ’Arvingerne’, der blev sendt i tre sæsoner i årene 2014, 2015 og 2017, samt familiejulekalenderne ’Absalons Hemmelighed’ (2006) og ’Pagten’ (2009).

Fremover skal Maya Ilsøe arbejde for TV2, hvor hun blandt andet skal være sparringspartner for det team, der arbejder målrettet med fiktionsprojekter til den unge målgruppe.

Hos TV2 ligger man ikke skjul på, at man er glad for at have fået Ilsøe i folden.

- Maya er specialist i karakterarbejde, og derfor kan jeg ikke forestille mig nogen bedre end Maya til at hjælpe os med at sikre, at fiktion på TV 2 handler om nogen fremfor noget, siger TV 2s fiktionschef, Katrine Vogelsang.

'Arvingerne' blev et kæmpe hit for DR. Foto: Martin Lehmann

Spændende udfordring

Maya Ilsøe er uddannet manuskriptforfatter på Filmskolen i 2003. Foruden den konkrete manuskriptskrivning på store tv-serier og film har hun arbejdet som konsulent og rådgiver på andre serier.

- I mit job som kreativ producer hos TV 2 Fiktion bliver jeg ikke udøvende og skrivende, som man ofte har mødt mig. Jeg skal i stedet bruge min erfaring på at hjælpe andre kreative til at løfte deres vision med deres eget 'brændstof'. Det er en spændende udfordring, som jeg glæder mig meget til, siger Maya Ilsøe.

Maya Ilsøe begynder hos TV2 1. november.