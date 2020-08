TV2 snupper vært hos DR

Når seerne tænder for TV2 NEWS fra 1. oktober, kommer de til at opleve et nyt ansigt på skærmen.

TV2 oplyser i en pressemeddelelse, at tv-stationen har ansat Thomas Buch-Andersen, der kommer fra et job som kanalchef for P1 hos DR.

På TV 2 NEWS skal han blandt andet danne værtspar med Karen-Helene Hjort på programmet ’NEWS & Co.’. Her afløser han Uffe Tang, der i slutningen af juni meldte ud, at han stoppede på skærmen for at prøve nye udfordringer i kommunikationsbranchen.

49-årige Thomas Buch-Andersen glæder sig til at gøre comeback på skærmen. Det siger han, da Ekstra Bladet fanger ham på telefonen.

- Det er med stor glæde og ærefrygt, at jeg gør det. TV2 NEWS har i den seneste tid virkelig vist sin styrke som en trofast kilde til nyheder, analyser og perspektiver for danskere, der gerne vil følge med i, hvad der sker i vores samfund. Jeg glæder mig til at blive en del af et dedikeret hold, der gerne vil give danskerne det, der er vigtigt i samfundet, siger han.

Han roser hele holdet bag P1 og siger, at han ikke synes, at kanalen har lydt bedre, end den gør nu.

- Så jeg synes, det er det rigtige tidspunkt at udfordre mig selv med noget, som jeg ikke har prøvet før, siger han og fortsætter:

- Pippi Langstrømpe har det udtryk: 'Det har jeg ikke prøvet før, så det kan jeg sikkert godt finde ud af'. Jeg har det modsat. Jeg siger, at det har jeg ikke prøvet før, så jeg ved ikke, om jeg kan. Derfor vil jeg prøve det, siger Thomas Buch-Andersen.

Som at flytte hjemmefra

Inden han tiltrådte som kanalchef på P1, kunne seerne opleve ham på skærmen i DR-programmet 'Detektor', men den helt store forskel på det og hans nye job er, at han nu skal lave live-tv.

- Det bliver en spændende og udfordrende disciplin at lære, siger han.

Thomas Buch-Andersen startede på DR i 1997, og efter en smuttur til BBC og Beskæftigelsesministeriet vendte han tilbage i 2006.

- I denne runde har jeg været der i 14 år, så det bliver lidt ligesom at flytte hjemmefra. Det bliver usædvanligt, nervepirrende og angstprovokerende at gå ud ad svingdøren uden mit DR-kort, når jeg på et tidspunkt gør det. Men jeg er fuld af spænding og sitren efter at se, hvad der sker på den anden side af DR's vægge, slutter han.